Los 10 mejores pinchos de La Rioja en 2026: Solo puede ganar uno

El jurado itinerante del XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja ha anunciado a los diez finalistas que competirán por el 'Delantal de Oro'. La gran final se celebrará el próximo martes 17 de marzo en Riojaforum, en un showcooking abierto al público. Este certamen, organizado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con Logi7, se ha consolidado como un referente gastronómico en el norte de España y un motor para la atracción de visitantes.

Pincho 'Taco Riojano "Tacordero"'

Los diez finalistas y sus creaciones

Los diez elegidos han salido de un total de 60 establecimientos participantes de 14 localidades riojanas. Entre los finalistas se encuentran Aromas de Rioja by Zenit (Calahorra) con su pincho 'Trashumante'; Cafetería Santana (Logroño) con 'Tigre de Santana'; La Comedia (Calahorra) con '100% Cochinillo'; LYF Gastrobar (Logroño) con 'Bocado de Carrilleras, Esencia Riojana'; y Meraki Gastrobar (Nájera) con '¡¡¡Qué pasa tronco!!!'.

Pincho 'El Vendimiador'

Completan la lista de aspirantes al galardón Pasión Por Ti (Logroño) con sus 'Delicias de Cordero'; el Restaurante El Albergue (Calahorra) con 'El Vendimiador'; Sabai (Haro) con 'La Menestra de Cordero que se come con las manos'; Tasty Fajitas (Logroño) con su 'Taco Riojano "Tacordero"'; y el Wine Bar Bodegas Ruiz Alfaya (Castilseco) con el pincho 'De Bocado'. Todos ellos destacan por el uso de productos locales como el Chorizo Riojano (IGP), el Queso Camerano (DOP) o el Aceite de La Rioja (DOP).

Pincho 'Bocado de Carilleras, Esencia Riojana'

Un jurado de prestigio y 4.900 euros en premios

La final contará con un jurado de excepción formado por figuras como Lorenzo Cañas, el chef con Estrella Michelin Juan Viu, el CEO de Singularis Emilio Suárez, el director de la Escuela de Hostelería Abencio Millán y la 'influencer' Anna Terés (Anna Recetas Fáciles). Ellos serán los encargados de decidir el reparto de los 4.900 euros en premios que contempla el certamen.

Pincho 'Tigre de Santana'

Se otorgará un primer premio 'Delantal de Oro' dotado con 1.700 euros, un 'Delantal de Plata' de 1.000 euros y un 'Delantal de Bronce' de 700 euros. Adicionalmente, se entregarán tres menciones especiales de 500 euros cada una: 'Pincho con #productoriojano', 'Pincho Popular' y 'Pincho Inclusivo' (libre de alérgenos).

Pincho '100% Cochinillo'

Durante la gala final también se hará entrega del tradicional galardón 'Palillos de Honor'. Este reconocimiento, que rinde homenaje a establecimientos que han trabajado en pro de la gastronomía riojana, ha recaído en esta edición en Susana y Alberto Eguizábal, del Restaurante Sopitas en Arnedo.