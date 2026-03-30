Dinópolis alcanza su visitante 4 millones y le regala el viaje de sus sueños

El parque paleontológico Dinópolis ha alcanzado un hito histórico al recibir a su visitante número cuatro millones, una cifra que consolida al espacio turolense como un referente del turismo y la divulgación científica en España. El protagonista de la jornada ha sido José Manuel Mateos Cejuela, un visitante procedente de Salamanca que se ha encontrado con una celebración totalmente inesperada durante su visita en plenas vacaciones de Semana Santa.

Una sorpresa jurásica

Para desvelar la identidad del afortunado, el parque ha organizado una sorprendente puesta en escena en la que un dinosaurio articulado, concretamente un velociraptor de las animaciones de calle, ha sido el encargado de anunciar la noticia. El público ha participado activamente en un momento lleno de intriga que ha culminado con la revelación del premiado, convirtiendo la experiencia en un recuerdo inolvidable para todos los asistentes.

Tras la celebración, los responsables de Dinópolis han entregado a José Manuel Mateos un premio conmemorativo: un viaje soñado. El galardonado podrá diseñar su propia experiencia eligiendo destino y duración, un reconocimiento "único en su especie", como el propio parque y sus siete sedes, según ha informado Dinópolis en una nota de prensa.

Dinópolis Entrega del premio al visitante 4 millones de Dinópolis

Aún estamos que no nos lo creemos" José Manuel Visitante 4.000.000 de Dinópolis

Un hito para la divulgación científica

"Alcanzar los cuatro millones de visitantes es un hito que nos llena de orgullo y que refleja la confianza que, año tras año, depositan en nosotros quienes nos visitan", ha declarado la directora-gerente del parque, Higinia Navarro. Según Navarro, detrás de esta cifra hay "millones de experiencias compartidas, familias, ilusión y mucho trabajo en equipo".

Este logro coincide con el 25 aniversario de Dinópolis, que celebrará su efeméride principal el próximo 1 de junio, día en que abrió sus puertas en 2001. "Dinópolis nació con el objetivo de acercar la paleontología y el mundo de los dinosaurios al gran público de una forma innovadora y hoy, 25 años después, seguimos evolucionando", ha destacado Navarro, quien ha reafirmado el compromiso de seguir siendo un motor turístico para Teruel.

Que aprendamos de lo ocurrido con los dinosaurios y cuidemos el planeta" Manuel Blasco Presidente de Dinópolis

El viaje soñado de una familia

José Manuel y su familia se han sentido muy afortunados. "Muchísima suerte, es un sueño, es la primera vez que venimos a Teruel y a Dinópolis también", ha relatado. Aunque habían leído en la web del parque sobre la inminente llegada del visitante 4 millones, nunca pensaron que serían ellos los afortunados. "Aún estamos que no nos lo creemos", ha confesado, mientras ya piensa en posibles destinos como Japón o un viaje a Orlando porque "a los pequeños les gusta mucho Disney".

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En el acto han estado presentes el presidente de Dinópolis y consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. Blasco ha aprovechado para lanzar un mensaje a los más pequeños: "Que aprendamos de lo ocurrido con los dinosaurios y cuidemos el planeta". Por su parte, Buj ha dado la bienvenida a los visitantes y ha recordado que "el destino soñado es Teruel, el destino soñado es este centro, Dinópolis, que tiene 25 años de historia".

El hito se ha producido en un contexto de alta afluencia durante la Semana Santa, periodo en el que el parque permanece abierto de forma ininterrumpida. Con este nuevo logro, Dinópolis reafirma su papel como motor turístico de la provincia de Teruel y como un referente nacional en el ocio familiar y científico.