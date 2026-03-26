La Zona Franca de Cádiz da luz verde a un nuevo hotel centrado en los viajes de negocio

La Zona Franca de Cádiz ha sellado la compraventa de una parcela clave en su polígono exterior para la construcción de un nuevo hotel. El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el representante de la sociedad VDR, Fernando Vidaurre, han firmado la escritura que materializa la operación, concebida para potenciar la oferta de alojamiento profesional en la ciudad.

La operación, cerrada por un importe total de 1.973.268 euros, incluye una parcela de 1.207 m² con una edificabilidad de 4.077 m² sobre rasante. El proyecto hotelero se desarrollará en este espacio, anexo al icónico edificio Zona Base-Incubazul y al inmueble de la antigua Ibérica Aga, que también se integrará en el nuevo establecimiento.

Un operador de primer nivel

El hotel será gestionado por Travelodge, la reconocida cadena hotelera británica con más de 600 hoteles y 40 años de experiencia. Considerada una de las empresas líderes del sector por su relación calidad-precio, Travelodge ya cuenta con 13 hoteles en España, distribuidos en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga.

Impulso al turismo de negocios

El nuevo equipamiento generará un importante número de puestos de trabajo y responderá a la escasa oferta hotelera en esta zona de la ciudad, orientándose a las estancias de tipo profesional. De hecho, la memoria presentada por VDR ya destacaba el potencial de "Cádiz como destino de ocio y negocio".

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la Zona Franca de Cádiz para revitalizar y reordenar su polígono exterior, una zona industrial que se encontraba muy deteriorada. Se espera que el hotel, junto al revulsivo que ya supone Zona Base-Incubazul, cree un caldo de cultivo idóneo para fomentar la actividad económica y el desarrollo de la ciudad.

Sin duda es un paso muy importante en el desarrollo del polígono exterior" Fran González Delegado del estado para la Zona Franca de Cádiz

Para el delegado Fran González, la firma supone un avance clave. "Sin duda es un paso muy importante en el desarrollo del polígono exterior", ha afirmado, y añade que el proyecto generará "no solo un dinamismo en la inversión y el desarrollo de esa infraestructura, sino sin duda también en su puesta en marcha futura", complementando el hito que ya supuso Incuba Azul.