Castilla-La Mancha a la caza de los conejos de monte: "Estamos de acuerdo con todas las medidas, pero llegan tarde"

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de las consejerías de Desarrollo Sostenible y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha activado este jueves un plan integral para luchar contra la sobrepoblación de conejo de monte, que conjuga actuaciones a nivel cinegético, ambiental, preventivo, incluso tecnológico.

Entre las 18 medidas que contempla, destaca la creación de una Mesa Permanente del Conejo de Monte, que "pretende vigilar, establecer un diálogo y además acordar medidas y hacer un seguimiento de las medidas que vamos a poner en marcha en este plan" -ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzando que dicha Mesa estará compuesta "32 por representantes, todos ellos porque tienen propiedades enmarcadas dentro del ámbito en el que el conejo está buscando refugio y, por lo tanto, corresponde a estas administraciones tomar también medidas al respecto".

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la presentación del plan

Esos más de una treintena de participantes de la Mesa, que está previsto que se reúna por primera vez después de Semana Santa, pertenecen a la Junta de Comunidades, a la Administración del Estado, a las cinco diputaciones provinciales, a las dos organizaciones agrarias (Asaja y Upa), así como a la Federación de Caza y asociaciones de cazadores, conservacionistas y organismos de investigación que trabajan al respecto. Además, se constituirán mesas provinciales en las que se seguirán las acciones.

Entre las medidas de control de población, Gómez ha apuntado "la creación de un equipo especial denominado ECOFA", que, en primer lugar, "va a estar conformado por agentes medioambientales del Gobierno de Castilla-La Mancha", encargados de llevar a cabo "cazas selectivas de conejo en determinadas zonas propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", tales como "entornos naturales, vías pecuarias, lagunas, y en estas zonas vamos a ejercer caza nocturna con visores nocturnos y calibres de utilización en armamento 17 y 22".

EFE/Mariscal/Archivo



Para actuar también en esas zonas de titularidad regional y complementar esas acciones de caza nocturna y en zonas donde no se puede utilizar la escopeta, también se han contratado equipos de huroneros a jornada completa.

Además, según la consejera, se están preparando las bases para una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a proteger los cultivos más afectados, mediante protectores y cerramientos metálicos, con subvenciones de hasta el 70 por ciento, así como la supresión de penalizaciones de la PAC por los daños ocasionados por los conejos y por retirada de majanos.

apag reclama "más medidas compensatorias"

"Estamos de acuerdo con todas estas medidas" -ha asegurado en Mediodía COPE en Guadalajara el presidente de APAG, Juan José Laso, fundamentalmente porque, aunque ha reconocido que "llegan tarde, ya que llevamos casi dos décadas reclamándolas", no dejan de ser bienvenidas por el sector para poder atajar por fin la plaga de conejos de monte que lleva demasiados años devastando muchos cultivos de la provincia.

APAG El Corredor del Henares y el sur de Guadalajara son las zonas de la provincia más afectadas por los conejos

Eso sí, Laso ha expresado su deseo de que este plan no sea "un brindis al sol", sino que se haga realidad. En este sentido ha confiado en que "mañana mismo la consejera de Desarrollo Sostenible empiece a vallar las carreteras de Guadalajara en las que estamos afectados por los conejos, las autovías, los caminos públicos, la vía del tren, los humedales, los arroyos y espero ver por la noche ya cazando conejos a esos agentes ambientales, a esos cazadores, espero poder poner cajas trampa para poder disminuir la población de conejos".

Aun con todo, el presidente de APAG ha puesto el punto crítico en "que subvencionen el 70 por ciento de las vallas", planteándose si tendrá que ser el agricultor el que pague el 30 por ciento restante, un profesional "que ha visto su cosecha diezmada por los conejos, ¡no hombre no!".

Por eso, con el objetivo de compensar a los agricultores por los cuantiosos daños ocasionados por los conejos en los cultivos, Laso considera necesarias "más medidas económicas compensatorias este año para el cultivo que se ha perdido", máxime teniendo en cuenta que "ahora mismo tenemos miles de hectáreas afectadas, que no se van a cosechar o que su producción ha disminuido gravemente por una actuación negligente de esta Administración".

Tenemos miles de hectáreas afectadas por una actuación negligente de esta Administración Juan José Laso Presidente de APAG

De hecho, en la provincia hay dos zonas especialmente afectadas, "el Corredor del Henares y la zona sur de Guadalajara, que están dentro de la declaración de comarca de emergencia cinegética, entonces, estas medidas son para esta comarca" -ha apuntado Laso, ya que, según el conteo que se hizo desde APAG hace unos meses, hay "3.000 hectáreas afectadas, muchas de las cuales no se van a segar y en muchas de esas hectáreas la producción va a ser mínima".

Como ejemplo, cabe señalar que Laso, que tiene cultivos de trigo y triticale en Cabanillas del Campo, Alovera y Quer, ha perdido 23 hectáreas de regadío y 10 hectáreas de secano en su totalidad. En total, el agricultor cabanillero ha sufrido una pérdida de 240.000 kilos de cereal, cuyo valor asciende a 48.000 euros.

Por eso, el también presidente de APAG ha insistido en que "estas medidas llegan tarde, porque llevamos décadas pidiendo estas medidas".