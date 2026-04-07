Jaca se une a la red ‘Aragón es Pyme’ para atraer talento y fortalecer su tejido empresarial

El Ayuntamiento de Jaca ha formalizado su adhesión a la Red ‘Aragón es Pyme’, una iniciativa promovida por el Gobierno de Aragón cuyo objetivo es atraer talento, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y dinamizar la economía en todo el territorio aragonés.

Con esta decisión, Jaca se incorpora al grupo inicial de entidades locales que forman parte de esta red, reforzando su posicionamiento como municipio comprometido con el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Un impulso estratégico para la economía local

La adhesión ha sido impulsada desde el área de Fomento Económico, Empleo y Emprendimiento, liderada por el concejal José Manuel de Prada. Su trabajo ha sido clave para integrar a Jaca en esta iniciativa estratégica a nivel autonómico.

La Red ‘Aragón es Pyme’ se configura como un espacio de colaboración entre administraciones y agentes del territorio, orientado a compartir buenas prácticas, generar sinergias y diseñar políticas eficaces que impulsen el crecimiento y la consolidación de pymes y autónomos.

Nuestro objetivo es generar un entorno favorable que facilite el emprendimiento, la actividad económica y la creación de empleo en el municipio" José Manuel de Prada, concejal de Fomento

El concejal de Fomento, José Manuel de Prada, ha señalado que “la adhesión a esta red supone un paso importante para Jaca, ya que nos permite alinearnos con las estrategias del Gobierno de Aragón y acceder a nuevas herramientas para apoyar a nuestro tejido empresarial”. Según ha afirmado, “nuestro objetivo es generar un entorno favorable que facilite el emprendimiento, la actividad económica y la creación de empleo en el municipio”.

Nuevas herramientas y colaboración

Desde el área de Fomento se destaca que esta incorporación permitirá reforzar las políticas locales de apoyo empresarial, mejorar la coordinación con otras administraciones y seguir avanzando en la profesionalización y competitividad del tejido económico de Jaca.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Jaca continúa consolidando su papel como agente activo en el desarrollo económico de Aragón, poniendo en valor el talento, el esfuerzo y la capacidad emprendedora del territorio.