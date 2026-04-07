Jaca reafirma su apuesta por el deporte base con una inversión clave para tres grandes clubes

El Ayuntamiento de Jaca ha renovado los convenios de colaboración con el Club Hielo Jaca, el Club Baloncesto Jaca y el Club de Fútbol Jacetano, reforzando así su compromiso con el fomento del deporte en el municipio. Con estos acuerdos se busca impulsar especialmente la promoción del deporte base entre los más jóvenes.

El objetivo principal de esta iniciativa es potenciar la práctica deportiva en todo el término municipal. Se presta especial atención al desarrollo de la actividad física en edad escolar, el impulso de las escuelas deportivas, el fomento del deporte femenino y la integración de colectivos desfavorecidos a través de la actividad deportiva.

Un pilar para la juventud jaquesa

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha destacado la relevancia de estas entidades en la vida de la ciudad. "Estamos hablando de los tres grandes clubes deportivos que abarcan prácticamente al 90% de nuestros niños y niñas", ha afirmado Serrano, quien los considera "la base del deporte en Jaca y permiten que cualquier joven pueda iniciarse y crecer en el ámbito deportivo".

Estamos hablando de los tres grandes clubes deportivos que abarcan prácticamente al 90% de nuestros niños y niñas" Carlos Serrano, alcalde de Jaca

Serrano también ha puesto en valor el papel de los clubes en la transmisión de valores. "Su labor es fundamental para fomentar el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo", ha señalado, reconociendo el "enorme esfuerzo, muchas veces altruista, por parte de directivos y entrenadores que hacen posible que el deporte siga vivo en nuestra ciudad".

Apoyo económico e infraestructuras

El apoyo institucional se materializa en una aportación económica de 20.000 euros anuales a cada uno de los tres clubes. Además de esta ayuda financiera, los convenios contemplan la cesión de instalaciones deportivas municipales para que puedan desarrollar su actividad.

Por su parte, el concejal de Deportes, Keko Cajal, ha querido reconocer el trabajo de los clubes y desearles suerte en el tramo final de la temporada. Ha destacado especialmente el crecimiento del deporte femenino y el esfuerzo que realizan las entidades para garantizar la igualdad en todas las categorías.

Modernización de las instalaciones

Desde el área de Deportes, su jefe, Enrique Pérez, ha incidido en el compromiso con la mejora de las infraestructuras. Ha confirmado que se está trabajando en la mejora del campo de fútbol y ha recordado que la pista de hielo cuenta con un plan estratégico pendiente de financiación para su modernización.

Asimismo, Pérez ha anunciado que este 2026 se espera instalar el "esperado marcador" en los polideportivos. Finalmente, ha agradecido el esfuerzo diario de los clubes y ha recordado la complejidad de gestionar el elevado volumen de actividad deportiva, subrayando la importancia de la colaboración continua entre las entidades y el Ayuntamiento.

Con la renovación de estos convenios, el consistorio jaqués reafirma su apuesta por el deporte como una herramienta de educación, cohesión social y promoción de hábitos de vida saludables. De este modo, se consolida un modelo que sitúa al deporte base como uno de los pilares fundamentales del municipio.