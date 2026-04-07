Los empresarios de la Jacetania reivindican la nieve como motor económico y critican el "rechazo sistemático" a la inversión

La Asociación de Empresas de la Jacetania (ACOMSEJA) ha presentado un documento que recoge la visión del tejido empresarial sobre la situación actual del territorio y las líneas de avance para su futuro. Su presidenta, Marian Bandrés, ha explicado que el proceso nace de la necesidad de los asociados de "expresar sus opiniones abiertamente" y de "defender y reivindicar la voz de los empresarios y nuestro derecho a opinar y a participar en la construcción del futuro de nuestro territorio".

El informe es el resultado de un proceso participativo en el que han intervenido más del 50 % de los asociados a través de debates presenciales y una encuesta online. Según Bandrés, el documento nace "desde la experiencia de quienes estamos en el día a día generando actividad, empleo y asumiendo riesgos en este territorio" y busca reforzar la representatividad de sus conclusiones.

Mejorar, no cambiar el modelo

Una de las ideas principales del texto es clara: "La nieve ha sido y sigue siendo un pilar fundamental de nuestra economía", ha afirmado la presidenta de ACOMSEJA. Lejos de cuestionar el modelo turístico, los empresarios defienden la necesidad de mejorarlo y hacerlo sostenible, avanzando hacia una mayor actividad durante todo el año y una elevación de la calidad de la oferta en un sentido amplio.

En esta evolución, el documento identifica oportunidades como el desarrollo de productos ligados a la bicicleta y los bike parks, así como el impulso al producto de kilómetro 0. La propuesta se centra no solo en la producción, sino en "transformando aquí en el territorio, generando valor añadido y reforzando aún más una oferta ligada al territorio".

La paralización de proyectos estratégicos y el rechazo sistemático a la inversión son una irresponsabilidad con el futuro del territorio" Marian Bandrés, presidenta de ACOMSEJA

El territorio se está bloqueando a sí mismo

El colectivo empresarial ha expresado su preocupación por la cierta parálisis que sufre la comarca. "Al territorio le está costando avanzar en determinadas decisiones importantes", ha señalado Bandrés, quien ha calificado la "paralización de proyectos estratégicos y el rechazo sistemático a la inversión" como "una irresponsabilidad con el futuro del territorio". Esta percepción se ve reflejada en la encuesta, donde un 77,3 % de los asociados considera que este bloqueo tiene un "impacto negativo importante".

No hacer nada no es una opción, no hacer nada es perder" Marian Bandrés, presidenta de ACOMSEJA

Diálogo y equilibrio

Desde ACOMSEJA se insiste en que el criterio medioambiental es imprescindible, pero no puede desligarse del criterio económico. "Si tomamos decisiones sobre el territorio dejando fuera uno de los dos criterios, nos equivocamos, seguro", ha sentenciado Bandrés. En este contexto, iniciativas como el Plan Pirineos se ven como una oportunidad que requiere un análisis profundo por parte de todos los agentes antes de ser descartada.

La lógica económica es contundente para la asociación: "Sin actividad económica no hay empleo y sin empleo no hay población". Los datos de su estudio muestran que para casi un 60 % de los asociados, más del 50 % de su facturación depende del turismo de nieve. Además, un 69 % de los negocios que no dependen directamente del turismo afirman que su actividad se resiente si el sector turístico flaquea.

Por todo ello, la principal demanda de los empresarios es "la necesidad del diálogo, el respeto a todas las opiniones y, sobre todo, que se tenga en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión". Han criticado que la confrontación política que se extrapola desde el ámbito nacional a la política local impide llegar a acuerdos necesarios para el territorio.

Aunque el informe se centra en el modelo económico, los empresarios también señalan otros problemas graves que frenan el desarrollo, como la dificultad de acceso a la vivienda para trabajadores, la falta de mano de obra o el exceso de burocracia. El mal estado de las carreteras, indican, es una reivindicación histórica que están tratando de forma paralela junto a otras asociaciones.

Tras la presentación del documento, ACOMSEJA ha solicitado reuniones con todos los representantes políticos de la zona, desde el Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania hasta los alcaldes de los valles, un proceso en el que cuentan con el apoyo de CEOE-CEPYME Huesca. A nivel interno, la asociación organizará talleres para desarrollar las ideas del informe, con el objetivo de ser "actores clave" y colaborar con las administraciones.