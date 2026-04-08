Jaca sigue trabajando para ser la 'ciudad de los 12 meses' y romper la estacionalidad

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha confirmado el éxito de la estrategia turística del ayuntamiento tras una Semana Santa de récord que consolida la tendencia positiva iniciada en Navidades. Según el alcalde, la ciudad ha colgado el cartel de completo gracias a una combinación de factores que la posicionan como un destino atractivo durante todo el año. "Podemos decir que la Semana Santa ha sido un éxito, no solo por todos los actos religiosos, sino también por la respuesta del público y los datos de los empresarios", ha afirmado Serrano, destacando la alta ocupación y la ausencia de incidencias notables.

Una ciudad para los 12 meses

El equipo de gobierno municipal está aplicando una decidida política de desestacionalización para que Jaca deje de depender exclusivamente de las temporadas de esquí y verano. "Me gusta hablar de que Jaca es una ciudad de 12 meses, 12 meses al año", ha señalado el alcalde. Esta estrategia ya está dando frutos visibles en el sector empresarial.

La estrategia está dando frutos visibles en el sector empresarial" Carlos Serrano, alcalde de Jaca

La prueba del éxito de esta política es el cambio de tendencia en el sector servicios. Serrano ha explicado que han recibido confirmación directa de los empresarios sobre la nueva realidad: "Ya nos comentan hoteleros que antes cerraban determinados meses al año sus hoteles y ahora no, ahora no cierran en todo el año". Este cambio, ha añadido, no solo impulsa la economía local, sino que también mejora la calidad del empleo, favoreciendo "contratos de mayor calidad" y estables en el tiempo, en lugar de los tradicionales contratos temporales.

Calendario deportivo de primer nivel

Para los meses de primavera, el ayuntamiento ha apostado por el turismo deportivo. La agenda de eventos es intensa y variada, atrayendo a miles de visitantes. Este mismo fin de semana se celebra la Copa del Rey de Hockey sobre Hielo, pero la programación continúa con una Supercopa de España de judo que congregará a 900 participantes de categoría absoluta, y una competición de fútbol infantil con 1.500 niños, lo que supone multiplicar por tres la cifra de visitantes contando a sus familias.

La oferta deportiva no se detiene ahí. La ciudad también acogerá un gran campus de baloncesto y recupera la popular carrera 10k de Jaca, junto a su versión de 5k. Ya en verano, tras retirar el hielo del pabellón y colocar la nueva superficie, se celebrará en julio el campus de hockey inline, un referente nacional que atrae a más de 1.000 participantes. Esta coordinación con los promotores deportivos y los empresarios locales es fundamental para garantizar que la ciudad esté preparada para acoger a los visitantes.

La variante de Jaca, en marcha

En cuanto a las infraestructuras, el alcalde ha informado de que la esperada variante de Jaca ya ha sido adjudicada a una UTE liderada por Sacyr, y se espera que las obras comiencen a finales de año. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de expropiaciones. Serrano ha aclarado que el papel del ayuntamiento es "una acción vigilante" para que se cumplan los plazos y se perjudique lo menos posible a los vecinos, ofreciendo asesoramiento y apoyo, aunque no tiene competencias directas en el proyecto, que depende del Gobierno central.

Respecto a un proyecto alternativo de variante sur presentado recientemente, el alcalde ha reconocido haber atendido a sus promotores, pero ha explicado que "inexorablemente llega tarde", ya que el proceso de licitación y adjudicación del proyecto oficial ya estaba finalizado tras una década de judicialización y trámites. El consistorio ha cedido el salón de actos de la biblioteca para facilitar a los afectados la firma de las actas de ocupación con el ministerio.