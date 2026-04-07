'Jaca al Natural' regresa con nuevas rutas interpretativas para descubrir más tesoros medioambientales de la ciudad y su entorno

El programa de jornadas medioambientales ‘Jaca al Natural’ regresa con su tercera edición, cargada de propuestas para descubrir el entorno del municipio. El Ayuntamiento de Jaca ha presentado el nuevo calendario, que incluye nueve paseos interpretativos que se desarrollarán entre los meses de abril y octubre. La iniciativa, impulsada por el consistorio, desarrollada por Huesca Naturaleza y financiada por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), busca acercar a la ciudadanía los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales de la zona a través de la educación ambiental.

Novedades y clásicos en la tercera edición

Este año, el programa incorpora como novedad visitas a lugares tan emblemáticos como la Catedral o la Ciudadela de Jaca, donde los participantes podrán descubrir aspectos a menudo desconocidos desde una perspectiva ambiental. Estas nuevas rutas se suman a clásicos ya consolidados en ediciones anteriores, como los paseos para conocer el entorno de Rapitán o las singulares ‘orquídeas de Jaca’. Todas las actividades son gratuitas, aunque será necesaria la inscripción previa, ya que los grupos son limitados para garantizar una experiencia de calidad.

El concejal de Medio Ambiente, Keko Cajal, ha destacado el éxito de la iniciativa, que ha congregado a cerca de 500 participantes en sus dos primeras ediciones. "Son unas jornadas que funcionan muy bien, con una gran acogida por parte del público. Apostamos por Huesca Naturaleza desde el primer momento por su calidad y conocimiento del territorio, y la respuesta ha sido excelente", ha señalado. Además, ha subrayado la alta participación, afirmando que "prácticamente todas las jornadas se llenan, haga el tiempo que haga".

Educación ambiental para ir un paso más allá

Desde la empresa encargada del desarrollo, Huesca Naturaleza, su responsable Pablo Vallés ha agradecido la confianza del Ayuntamiento. Ha apuntado que "estas jornadas permiten descubrir no solo los valores de Jaca, sino también el interés de las personas por comprender el paisaje y la naturaleza". En este sentido, ha añadido que el objetivo es superarse cada año: "Nuestro objetivo es ir un paso más allá cada año".

El educador ambiental José Miguel Navarro ha explicado que el reto es mantener el nivel e innovar constantemente. "Cada año buscamos nuevos enfoques para interpretar el territorio", ha comentado. La combinación de naturaleza, patrimonio y divulgación es una de las claves del programa para mostrar la riqueza del municipio.

El reto es mantener el nivel e innovar constantemente. Cada año buscamos nuevos enfoques para interpretar el territorio" José Miguel Navarro, educador ambiental

Inscripciones y primera ruta

La primera salida de ‘Jaca al Natural’ 2026 está programada para el próximo 26 de abril bajo el título ‘Migración de las aves’. Este paseo permitirá a los asistentes conocer la importancia del entorno de Jaca en las rutas migratorias de la fauna y su relación con la arquitectura tradicional. Desde el Ayuntamiento han informado que la apertura del periodo de inscripción se anunciará en las próximas horas, y han animado a toda la ciudadanía a participar en esta propuesta que ya se ha consolidado en el municipio.