Arranca el juicio contra el lotero acusado de intentar cobrar la Primitiva millonaria de A Coruña: dos familias reclaman el premio

El esperado juicio por la Primitiva millonaria ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña En el banquillo de los acusados se sientan el lotero Manuel Reija, acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros en 2012, y su hermano Miguel Reija, entonces delegado provincial de Loterías, por presuntamente colaborar en el plan. Dos familias distintas ejercen la acusación particular, reclamando ser las legítimas propietarias del resguardo.

La versión de la Fiscalía: un plan para quedarse el boleto

Según el escrito de la Fiscalía, el propietario original, ya fallecido, acudió en julio de 2012 a la administración de lotería de San Agustín, regentada por Manuel Reija, para comprobar sus boletos. El Ministerio Público sostiene que el acusado, "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para sí" y "no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal".

Noela Bao Administración de Lotería de A Coruña en la que apareció la primitiva millonaria

La fiscal del caso, Olga Serrano, asegura que ese mismo día, Reija acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado que dirigía su hermano Miguel "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro". Según la acusación, Miguel Reija, "plenamente consciente de la ilegitimidad", procedió a "allanar el camino" para "disfrazar el verdadero origen del boleto" y omitió cualquier actuación para verificar su procedencia real.

La defensa sostiene que "no hay estafa si no hay estafado"

La estrategia de la defensa, liderada por el abogado Jesús Ángel Sánchez, se centra en un argumento principal: la ausencia de un perjudicado demostrado. "Para que exista un delito de estafa o un delito de apropiación indebida, tiene que haber un estafado", señaló. Por ello, argumentó, "en ningún caso está acreditada titularidad alguna del título al portador", ha manifestado el letrado en la primera sesión del juicio.

Por su parte, Joaquín Burkhalter, abogado de Miguel Reija, ha denunciado una "absoluta inconcreción" en los cargos y la existencia de "dos acusaciones absolutamente incompatibles entre sí", en referencia a las dos familias que reclaman el premio. La defensa solicitó la nulidad de actuaciones y la suspensión del procedimiento por vulneración del derecho a la defensa, entre otras cuestiones previas.

COPE Juicio por la primitiva millonaria en la Audiencia Provincial de A Coruña

Sin embargo, el tribunal ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por las defensas. La presidenta del tribunal ha descartado la falta de concreción en los relatos de las acusaciones y ha validado tanto la legitimación de los herederos para personarse en la causa como las pruebas recabadas, como los movimientos de la terminal de lotería, afirmando que "no hay rotura de la cadena de custodia".

Un premio que puede superar los 8 millones

El periodista Xaquín López, autor de un libro sobre el caso, ha explicado que una sentencia condenatoria en este juicio penal no entregaría el premio automáticamente. La familia del que la investigación policial consideró el dueño legítimo "tendrá que ir a un juzgado de lo civil con la sentencia en la mano y decirle al juez: señoría, estos señores les robaron el boleto a mi marido", para que un juez les declare "legítimos propietarios".

El premio original de 4,7 millones de euros ha crecido considerablemente tras más de una década. Aunque no hay una cifra exacta, diversas fuentes la sitúan en una horquilla de entre 6 y 8 millones de euros debido a la revalorización. Además, el premio estaría libre de impuestos, ya que la normativa que grava los premios de lotería es posterior a 2012, año en que fue sellado el boleto.