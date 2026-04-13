El talento emergente de Suerte Quintero Bandrés conquista el Premio Joven Cine y Salud

La directora y actriz Suerte Quintero Bandrés (Jaca, 1996) ha recibido el Premio Joven Cine y Salud, un galardón otorgado por el Gobierno de Aragón y la Fundación Ibercaja. El reconocimiento se enmarca en la XXIV edición del certamen Cine y Salud, celebrada los días 10 y 11 de abril en el Patio de la Infanta de Zaragoza, y busca destacar la trayectoria emergente de la creadora jacetana y servir de inspiración para los estudiantes.

El premio a Quintero Bandrés se suma a otros reconocimientos entregados en esta edición, como el Premio Autor al cineasta Borja Cobeaga y el Premio Goya Cine y Salud a la actriz Nora Navas. En años anteriores, el certamen ha galardonado a figuras que posteriormente han consolidado una sólida carrera profesional, como Pilar Palomero, Silvia Pérez Cruz, Ana Rujas o Belén Cuesta.

Un impulso para seguir contando historias

Tras recibir el galardón, la directora ha expresado su gratitud y ha afirmado que “ver que mi trabajo encuentra un lugar al lado de profesionales y trayectorias que admiro profundamente y que han marcado mi manera de entender el oficio de contar historias es un gran impulso”.

Tengo muchas ganas de continuar formando parte del tejido cultural de mi tierra" Suerte Quintero Bandrés, actriz y directora

Quintero Bandrés ha destacado también el valor especial de que el premio proceda de su tierra. Que el reconocimiento “venga de parte de mi comunidad autónoma me confirma lo importante que es la pertenencia y no olvidarse de la raíz. Tengo muchas ganas de continuar formando parte del tejido cultural de mi tierra y estoy deseosa de trabajar con nuevos teatros y organismos culturales”.

La amistad como refugio en la gran pantalla

Actualmente, la creadora jacetana se encuentra inmersa en el desarrollo de su primer proyecto de largometraje, titulado “Las amigas”. La película explorará la amistad como un modo de familia alternativo al tradicional, todo ello enmarcado en el contexto de la crisis de la vivienda en España.

Este ambicioso proyecto nacerá primero como un cortometraje que se rodará a lo largo de este año para iniciar su recorrido por festivales de cine en la próxima temporada. Sin embargo, la directora ha señalado que el objetivo final no varía, “pero siempre con la mira puesta en el largometraje”.

Una trayectoria imparable

El premio llega en un momento dulce para Quintero Bandrés, que durante el último año ha cosechado un gran éxito de crítica y público con su pieza teatral “Ya Nunca Tengo Hambre”. Aunque reside en Madrid, mantiene un fuerte vínculo con Aragón y compagina sus proyectos personales con otras colaboraciones, como su trabajo de performer en la pieza INT.MUSEO en la sala de teatro alternativo Nave 73 de la capital.