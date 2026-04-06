Jaca se prepara para la edición más ambiciosa de su 10K y 5K el 19 de abril

El Ayuntamiento de Jaca ha acogido la presentación de la tercera edición de las pruebas 10K y 5K, organizadas por el Club Atlético Oroel, que tendrán lugar el próximo 19 de abril. Tras el éxito del año pasado, cuando se reunieron más de 360 atletas, la cita regresa con el objetivo de alcanzar los 400 participantes y consolidarse en el calendario deportivo aragonés.

Nuevos apoyos para crecer

La principal novedad de este 2026 es el respaldo de la Fundación Caja Rural de Aragón, que da nombre al "Gran Premio Caja Rural de Aragón 10K Jaca". Este apoyo se considera clave para mantener el nivel organizativo y los servicios ofrecidos a los corredores. Asimismo, Embou renueva su colaboración aportando premios y apoyo económico.

Gracias a estos nuevos respaldos, la prueba se incorpora al calendario de la Liga del Carné Joven de Aragón, lo que contribuirá a atraer a más participantes. Además, la carrera pasa a celebrarse en domingo, una decisión orientada a facilitar la movilidad y reducir el impacto en la actividad comercial del recorrido.

Compromiso institucional y privado

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaca, Keko Cajal, ha destacado el compromiso municipal con esta prueba. "Jaca necesitaba consolidar eventos deportivos de este nivel competitivo", ha afirmado, asegurando que desde el consistorio "vamos a seguir haciéndolo, porque es una jornada muy atractiva tanto para corredores como para el público".

Jaca necesitaba consolidar eventos deportivos de este nivel competitivo" Keko Cajal, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Jaca

Cajal también ha subrayado la importancia de esta colaboración. "La incorporación de la Fundación Caja Rural de Aragón supone un impulso fundamental para garantizar la continuidad y calidad de la prueba", ha señalado. Por su parte, Laura Prada, de la Fundación Caja Rural de Aragón, ha enmarcado el apoyo en su apuesta por un estilo de vida activo.

"No podíamos dejar de estar en una prueba tan importante para Jaca. Promueve la actividad física, la salud y el desarrollo local, y confiamos en que seguirá creciendo en participación en los próximos años", ha añadido Prada.

Una carrera para todos

Desde la organización, el Club Atlético Oroel ha agradecido el respaldo recibido, calificándolo de "clave" para mejorar la calidad del evento. Los precursores de la prueba, Carlos Zabala y Antonio Giménez, han confirmado que las inscripciones avanzan a buen ritmo y han recordado la importancia de los voluntarios, esperando contar con unos 40.

El recorrido se mantiene sin cambios respecto a la edición anterior, con un circuito rápido y atractivo que discurre por la ciudad, apto tanto para atletas experimentados como para corredores populares. Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y podrán optar a premios en un sorteo, además de disponer de servicios como fotógrafo, animación, avituallamiento, duchas y guardarropa. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 12 de abril.