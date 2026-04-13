El Plan de Obras de la DPH, clave para el futuro de los pueblos: "Podemos desarrollar proyectos que serían imposibles de realizar"

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado su Plan de Obras y Servicios para 2026, dotado con 20.640.000 euros, lo que supone un millón más que en 2025. La principal novedad de este plan es que los pueblos de menos de 2.000 habitantes ven incrementada su asignación un 5% respecto al año anterior, un impulso fundamental para su desarrollo.

Para municipios como Santa Cruz de la Serós, en la Comarca de la Jacetania, este apoyo es vital. Su alcaldesa, María Fe Vinacua, explica que invertir estas ayudas "es un reto", pero gracias a ellas "podemos desarrollar proyectos que si no, sería imposible de hacer", debido a la diversidad de edades de su población y su condición de referente turístico, que exigen mejoras constantes.

Ayuntamiento Santa Cruz de la Serós Polideportivo

Proyectos centrados en los vecinos

La gran apuesta del consistorio ha sido finalizar el polideportivo, un edificio construido hace años pero que permanecía inacabado. Además de recuperar la infraestructura, se está ultimando la apertura de un gimnasio municipal, una inversión pensada para que los vecinos no tengan "que estar cogiendo el coche constantemente para poder hacer este tipo de ejercicio".

Junto a estas actuaciones, que han supuesto una inversión de unos 100.000 euros financiados con planes de varios años, también se ha habilitado un paseo peatonal para conectar de forma segura el núcleo urbano con la instalación deportiva, pensando en "las familias y la gente mayor".

Ayuntamiento Santa Cruz de la Serós El pueblo acomete obras de mejora

Fijar población como objetivo

Aunque en años anteriores las inversiones se centraron más en el turismo, Vinacua afirma que ahora "hemos decidido apostar por los vecinos". Prueba de ello es la mejora en la red de abastecimiento de agua con la instalación de contadores telemáticos en todas las casas "para que todo el mundo controle ese agua, que tan bien escaso es".

El vivir en un pueblo es complicado, no tienes los servicios que necesitas" María Fe Vinacua, alcaldesa de Santa Cruz de la Serós

Todas estas mejoras de servicios son clave para fijar población. "El vivir en un pueblo es complicado, no tienes los servicios que necesitas, al final tienes que estar con el coche todo el día de arriba para abajo", lamenta la alcaldesa, por lo que estas ayudas "siempre son bienvenidas".

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La dependencia de estas ayudas es total para un municipio con 138 habitantes censados, cuya población se triplica en temporada alta. "Sería inviable, porque los presupuestos son bajísimos. Si no hubiera este tipo de subvenciones, no podríamos desarrollarlo, de ningún tipo de manera", sentencia Vinacua.

Si no hubiera este tipo de subvenciones, no podríamos desarrollarlo" María Fe Vinacua, alcaldesa de Santa Cruz de la Serós

Retos de futuro: empleo y vivienda

Mirando al futuro, la prioridad es "crear puestos de trabajo". La alcaldesa señala que hay proyectos de gente joven que quiere emprender en el pueblo, pero faltan infraestructuras como una oficina de turismo o espacios para microempresas para que "la gente no tenga que desplazarse constantemente".

El otro gran desafío es la vivienda, fundamental para asentar a la población joven que "tiene ganas de quedarse". Se trata de un tema "complicado" en Santa Cruz de la Serós, ya que la construcción tradicional en piedra y losa encarece y dificulta los proyectos, pero "estamos trabajando en ello".