CNT denuncia precariedad en el hotel de lujo de Canfranc: "Sueldos 'low cost' para un cinco estrellas"

La Sección Sindical de CNT del Hotel Canfranc Estación ha emitido un comunicado en el que denuncia las condiciones laborales que sufre la plantilla, compuesta por casi 90 trabajadores.

Fondos públicos para un hotel de lujo

El hotel, inaugurado en enero de 2023, es el resultado de una rehabilitación de la histórica estación internacional financiada con más de 37 millones de euros de fondos públicos del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Fomento. Tras la inversión, la gestión fue entregada al Grupo Barceló por 69 años, con tarifas que superan incluso los mil por noche, según el comunicado. Sin embargo, el sindicato denuncia que esta imagen de opulencia contrasta con la precariedad de su plantilla.

Salarios bajos y sobrecarga de trabajo

Israel Ávila, delegado sindical de CNT, afirma que las condiciones "cumplen lo legal justito" y que "no se puede tener un hotel de lujo con sueldos low cost". Según denuncia, hay compañeros con salarios de 1.090 euros por jornadas de ocho horas, mientras que los turnos de noche apenas se compensan con 13,80 euros. "Te estás sacando 50 euros por desajustarte el reloj biológico", lamenta Ávila.

A los bajos salarios se suma una constante sobrecarga de trabajo por la falta crónica de personal. Desde el sindicato señalan: "Mientras el hotel presume de ser un establecimiento de lujo, quienes hacemos posible su funcionamiento diario sufrimos condiciones laborales precarias con salarios bajos".

Incumplimientos de seguridad y problemas de transporte

Las reivindicaciones del sindicato incluyen también graves incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). El sindicato lleva meses reclamando ropa de abrigo adecuada. "Seguimos pidiendo tener una chaqueta para entrar al congelador", explica Ávila, quien añade que hay trabajadores que usan su propia ropa de invierno en verano para acceder a cámaras de -18 grados.

Seguimos pidiendo tener una chaqueta para entrar al congelador" Israel Ávila, delegado sindical de CNT en el Hotel de Canfranc Estación

A esto se suman otras carencias, como" la falta de regulación de la temperatura en las oficinas, que en verano supera los 27 grados y en invierno no alcanza los 18 grados". Además, denuncian la ausencia de un transporte de empresa desde localidades como Jaca y Sabiñánigo, a diferencia de otras grandes compañías del valle, lo que dificulta la movilidad de la plantilla.

La dependencia del transporte público genera situaciones insostenibles, como esperas de más de una hora y media para coger un autobús tras un turno de noche. En el peor de los casos, relata Ávila, un empleado que termina de madrugada puede verse obligado a "buscarte la vida para acabar durmiendo en un portal en Canfranc Estación".

La sección sindical mantuvo una reunión con la dirección en julio de 2023, pero tras nueve meses "los cambios son mínimos". Aunque la empresa asegura que "se está trabajando en ello", las mejoras no llegan. Por ello, el sindicato ha convocado una iniciativa para el 2 de mayo en Canfranc-Estación para informar a la plantilla y hacer un llamamiento a la organización, dice el sindicato en el escrito.

"No pedimos nada del otro mundo: queremos salarios dignos, condiciones seguras y medidas que permitan a los trabajadores vivir donde trabajan", concluyen desde CNT. Cuestionan el modelo de turismo de lujo si no es capaz de generar empleo de calidad que fije población en el territorio.