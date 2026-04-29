Arranca la construcción de la telecabina que unirá Candanchú y Astún: "El objetivo es cambiar el valle para mejor"

Las obras de la telecabina que conectará las estaciones de esquí de Candanchú y Astún, en el Valle del Aragón, ya están en marcha. Desde la semana pasada, las máquinas trabajan en la zona y se acumula material como las pilonas, según ha confirmado el presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, Álvaro Salesa. Salesa ha afirmado que el proyecto, tras un largo proceso, "arranca ya, está arrancado ya".

Un proyecto en tres fases

El proyecto completo se divide en tres fases y cuenta con un presupuesto total de 42 millones de euros. La fase 0, que acaba de comenzar, tiene un coste de 29,8 millones de euros y consiste en la construcción de la estación de salida en Candanchú, una estación intermedia en Piedras Rojas y la estación de destino en la zona de Pastores de Astún. Esta primera etapa incluye la instalación de 24 cabinas y su correspondiente hangar en Candanchú.

Posteriormente, las fases 1 y 2 completarán la infraestructura. En estas etapas se ampliará el hangar y el número de cabinas se aumentará hasta las 96 unidades que contempla el proyecto final, según ha detallado Salesa.

Inversión y plazos de ejecución

La financiación de la fase inicial proviene de diversas fuentes. Casi 9 millones de euros proceden de fondos europeos, la Diputación Provincial de Huesca aporta 3 millones y el resto lo financia el Gobierno de Aragón.

En cuanto a los plazos, está previsto que esta primera fase finalice en noviembre de 2027. Las fases posteriores se extenderán aproximadamente hasta el año 2030, debido a la importante inversión económica que requieren y la necesidad de tener consignación para poderla llevar a cabo.

Hay que cumplir una normativa medioambiental muy exigente y tiene su complejidad" Álvaro Salesa, presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón

Un revulsivo para el valle

El presidente de la mancomunidad ha destacado que este es un proyecto "demandando desde en el territorio desde hace muchos años". El objetivo principal es ofrecer un espacio esquiable comunicado por transporte por cable que sume más de 100 kilómetros, uniendo Candanchú y Astún. Salesa ha subrayado que el fin último es que el valle "cambie para mejor".

Mapa de la futura telecabina

Además del impacto en la temporada invernal, el proyecto aspira a convertirse en un recurso turístico que funcione "durante todo el año". Salesa ha explicado que una inversión de esta magnitud no puede limitarse solo a los meses de nieve, buscando así desestacionalizar el turismo en la zona.

El camino hasta el inicio de las obras no ha sido corto. Salesa ha recordado que el proceso administrativo ha sido largo, requiriendo casi tres años para la aprobación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) y la obtención de todos los permisos. "Son proyectos de una envergadura económica importante, y además con una tramitación medioambiental muy exigente", ha señalado, añadiendo que la principal dificultad ha sido "cumplir una normativa medioambiental que tiene su complejidad".

Respecto a la acogida del proyecto, el presidente de la mancomunidad cree que, "en términos generales, yo creo que en el territorio está bien acogido". Aunque admite que existen "algunas voces contrarias", como algún movimiento ecologista que no considera "muy importante", la sensación general que percibe es de aceptación.