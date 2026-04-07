La música florece en La Jacetania con una programación que une bandas, corales y órganos

La Comarca de la Jacetania ha presentado la “Primavera Musical”, un extenso programa cultural que ofrecerá catorce citas diferentes entre los meses de abril y junio. La iniciativa, organizada por el área de Cultura comarcal, se presenta como una firme apuesta por la música, incluyendo conciertos de bandas, un ciclo de corales y otro de órgano.

Nuevos ciclos y colaboraciones

Como gran novedad para esta edición, la programación estrena el Ciclo de Corales en mayo. Esta iniciativa nace del convenio de colaboración firmado entre la Comarca y el Orféon Jacetano, y atraerá a grupos de reputación nacional e internacional a diferentes localidades del territorio.

La segunda novedad destacada es la colaboración en el proyecto “Musethica”, que aportará dos conciertos con una clara función social, formativa e inclusiva. La presidenta comarcal, Olvido Moratinos, ha puesto en valor el crecimiento del programa: "Las dos grandes novedades tiñen esta programación con una extensión muy considerable".

No nos olvidemos que esta apuesta nace para todos, pero especialmente para la unión y socialización de los jacetanos y jacetanas" Olvido Moratinos, presidenta de la Comarca de la Jacetania

Un programa mes a mes

La agenda musical arranca en abril con la colaboración de la Escuela Municipal de Música de Jaca. Este mes incluye la actuación de la banda “Big Band” en Aragüés del Puerto y un concierto de un cuarteto de saxofones, flautas y clarinetes en Bailo el 19 de abril. A estas citas se suma la doble función del proyecto “Musethica” el mismo 19 de abril en Ansó y Jasa.

Durante el mes de mayo, el ciclo de corales será el protagonista. El día 2, la Coral de Astorga actuará en Canfranc Estación; el 9, la Association Sensible de Olorón lo hará en Jasa; y el 30, la Coral de Santa María de Castro Urdiales cantará en Santa Cruz de la Serós. Además, el 16 de mayo, la coral Teselas Ensemble Vocal ofrecerá un concierto en Siresa. Todas estas actuaciones tendrán lugar en las iglesias de las localidades, buscando crear una atmósfera única. Paco Rapún, miembro del Orfeón Jacetano, ha explicado que "son corales de gran nivel las que van a actuar".

El regreso del órgano

Tras el éxito de la pasada edición, regresa el ciclo de música de órgano, que celebra ya su séptima edición. Contará con seis citas distintas entre junio, julio y agosto, llevando a algunos de los mejores organistas del país a los templos de Siresa, Salvatierra de Esca, Berdún y Ansó. En varias de estas actuaciones, el órgano estará acompañado por otros instrumentos como violines, violas o voces.

La presidenta comarcal, Olvido Moratinos, ha destacado el propósito de esta iniciativa cultural. "No nos olvidemos que esta apuesta nace para todos, pero especialmente para la unión y socialización de los jacetanos y jacetanas". Según Moratinos, el objetivo es crear un espacio de ocio y disfrute a través de la cultura musical en distintos rincones de la comarca.