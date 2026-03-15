La UPCT resucita la Sierra Minera: de la contaminación a un ecosistema recuperado

La Sierra Minera de Cartagena-La Unión ha comenzado a recuperar la vida tras décadas de degradación. Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) lidera la restauración en el marco de InBestSoil, un proyecto europeo con una financiación de 4,5 millones de euros que busca devolver la salud a los suelos contaminados por la actividad extractiva.

El valor de un suelo saludable

El proyecto no solo tiene un impacto ambiental, sino también económico. Según los investigadores Francisco Alcón y Jorge Sánchez, del grupo de Economía Agraria, la inversión tiene un claro beneficio: "la actuación conlleva un coste de unos 4.000 euros por hectárea y año, pero eso se traduce en un beneficio de 23.000 euros por hectárea y año". El objetivo, según la investigadora Virginia Sánchez, es "dar un valor económico a los servicios ecosistémicos que derivan de un solo saludable" para que se tenga en cuenta en las políticas y en el ámbito empresarial.

Tecnosuelos y plantas contra los metales pesados

La base de esta recuperación se encuentra en los 'tecnosuelos', suelos artificiales creados con residuos locales como purines, estiércol y restos de mármol. "Hemos incrementado el pH del suelo para bloquear los metales, por lo que hemos reducido los niveles de plomo, zinc o cadmio", explica el catedrático Raúl Zornoza. Esta técnica, unida a la fitoestabilización con plantas tolerantes, ha permitido alcanzar resultados notables.

El regreso de la fauna, la prueba visible del éxito

La transformación del paisaje es evidente. Donde antes solo había terreno inerte y contaminado, ahora la vegetación se extiende y la fauna regresa. "Aparte de la vegetación, vemos también rastros de presencia de animales; antes estaba sin vegetación y no entraba ningún animal", destaca Zornoza. La presencia de insectos, conejos e incluso zorros confirma la restauración del ecosistema.

Este proyecto demuestra que restaurar suelos genera valor ambiental, social y económico" Virginia Sánchez Investigadora UPCT

Desde la Fundación Sierra Minera, su presidente, Pedro Martos, celebra los resultados y pide que se aprenda de estas actuaciones para "emprender un plan ambicioso de actuación" que aborde el problema de las balsas mineras que todavía no han sido intervenidas. El proyecto InBestSoil, en el que participan 19 socios de 10 países, finalizará el próximo mes de diciembre y sus conclusiones consolidarán la evidencia científica de estas estrategias.