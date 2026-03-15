Susana Romero se corona en el Concurso Nacional de Saetas de Cartagena

La cantaora gaditana Susana Romero Alonso se ha proclamado ganadora de la duodécima edición del Concurso Nacional de Saetas de Cartagena. La Iglesia de Santa María de Gracia se llenó por completo para presenciar una final en la que la saeta, jonda y desgarrada, volvió a ser la protagonista en una de las noches más esperadas del calendario cultural de la ciudad.

La decisión del jurado

La cantaora de Vejer de la Frontera recibió el primer premio, dotado con 3.000 euros y el trofeo “Con Alma”, obra del escultor Fernando Sáenz de Elorrieta. El galardón fue entregado por representantes de la Cofradía Marraja y la Agrupación de Portapasos Promesas de la Virgen de la Piedad.

El jurado, presidido por el cantaor Antonio Ayala “El Rampa”, valoró la "afinación, técnica, línea melódica y capacidad expresiva" de los finalistas. La decisión final se basó en el "dominio del estilo, su capacidad interpretativa y el eco personal" con que Susana Romero llenó el templo.

El resto de premiados

El segundo premio, de 1.500 euros, fue para la cantaora murciana Maribel Castillo. Además, el jurado acordó otorgar dos terceros premios de 750 euros cada uno a Rosi Campos Jaime (Málaga) y Manuel de Monte (Sevilla), reconociendo la "alta calidad artística de sus intervenciones".

Portapasos de la Piedad Premiados este año

La voz de la Semana Santa

Como ganadora del certamen, Susana Romero tendrá ahora el honor de poner voz al sentimiento cartagenero durante la Semana Santa. Su cante sonará en momentos tan emblemáticos como la Procesión de las Promesas del Lunes Santo o el Encuentro de la Madrugada del Viernes Santo.

La final, en la que los participantes interpretaron dos saetas, incluyendo la modalidad de seguiriya, contó también con la actuación de la compañía de teatro Ditirambo. El certamen está organizado por la Agrupación de Portapasos de la Stma. Virgen de La Piedad junto a la Cofradía Marraja.