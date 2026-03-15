Lorca se viste de Blanco y Azul para anunciar su Semana Santa

Las cofradías del Paso Blanco y el Paso Azul, las más importantes de Lorca, han llevado a cabo este domingo el tradicional anuncio de su participación en los desfiles bíblico-pasionales de la Semana Santa.

Este acto, que cumple con una arraigada costumbre, sirve como un multitudinario prólogo para una festividad reconocida como de interés turístico nacional.

Miles de blancos y azules han llenado las calles siguiendo sus banderas y agitando al aire pañuelos de sus cofradías, mientras sonaban sus himnos.

Así han sido los anuncios

La Hermandad de Labradores-Paso Azul ha sido la primera en realizar su anuncio. La comitiva ha partido a las 12:30 horas desde la Casa de la Cariátides, recorriendo las calles de Lorca con sus banderas y al son de su himno, "Las caretas".

Por la tarde, a las 18:00 horas, ha sido el turno del Paso Blanco. Antes de recorrer las calles con su himno, "El tres", la archicofradía ha celebrado su tradicional imposición de crucetas a los mayordomos en la Capilla de El Rosario.

Estos actos dan el pistoletazo de salida a la Semana Santa lorquina, que el pasado viernes pregonó el escritor Pepe Pérez-Muelas en la antigua colegiata de San Patricio.