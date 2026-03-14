La elegante iluminación de Cartagena que narra su historia en el cerro del Molinete

Cartagena ha recibido una distinción internacional por la nueva iluminación del parque arqueológico del Molinete, un vestigio de su pasado milenario en pleno casco histórico desde donsde se divisa la ciudad. Cartagena ha sido galardonada con el tercer premio en los prestigiosos LUCI Cities & Lighting Awards 2026, compitiendo con urbes como Eindhoven, Lyon o Busan.

Este reconocimiento posiciona a Cartagena "como un referente en la aplicación de una iluminación urbana inteligente, respetuosa con el patrimonio y capacitadora para la divulgación cultural". En la categoría de "Diseño de iluminación arquitectónica", valora la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La luz como narradora de la historia

El jurado de los premios subraya que la iluminación del Molinete funciona como una herramienta narrativa que revela las distintas capas históricas de la ciudad, desde el siglo III a. C. hasta la actualidad, sin saturar el entorno. El proyecto destaca por un innovador sistema de control Bluetooth que permite a los guías hacer que la luz "aparezca y desaparezca" durante las visitas, creando una experiencia única.

El veredicto del jurado describe la intervención como "una interpretación sensible e inteligente del patrimonio". Además, resalta que el diseño preserva la oscuridad natural de la colina, demostrando que la divulgación histórica y el respeto por el paisaje nocturno pueden coexistir en una propuesta innovadora, sobria y poética que narra el pasado con elegancia.

Ayto Vistas desde el cerro del Molinete

Nuevos proyectos de iluminación en la ciudad

En la ciudad están en marcha otros proyectos lumínicos en el patrimonio histórico, entre ellos la renovación de la iluminación ornamental exterior del Palacio Consistorial, con una inversión de 250.000 euros para mejorar la eficiencia y realzar su arquitectura. Cerca del Molinete, también se renovó en 2022 la iluminación del Castillo de La Concepción en el Parque Torres, un enclave con vistas privilegiadas de la ciudad.