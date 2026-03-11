El PP de Jaca exige el reconocimiento del Camino de Santiago Francés por Aragón

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Jaca ha presentado una Propuesta de Resolución para reivindicar el papel histórico y patrimonial que tiene el Camino de Santiago Francés en su entrada por Aragón. La iniciativa busca reclamar su correcta representación en guías, publicaciones y todo tipo de recursos turísticos a nivel nacional e internacional.

El texto de la propuesta advierte de que, pese al respaldo documental e institucional, el trazado aragonés a menudo es omitido o relegado. Esta situación, señalan, afecta negativamente a la visibilidad del territorio, a su patrimonio cultural y natural y al tejido económico que se ha desarrollado en torno al Camino.

Un Camino con aval histórico y cultural

La propuesta subraya que el acceso jacobeo por el puerto de Somport es una de las dos entradas históricas del Camino en la península ibérica. Este hecho está recogido en la Declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1993, en su reconocimiento como Bien de Interés Cultural y en su designación como Primer Itinerario Cultural Europeo.

Además, se recuerda la enorme relevancia histórica del Hospital de Santa Cristina de Somport. Este centro asistencial es citado en el Liber Peregrinationis como uno de los más importantes de la Europa medieval para los peregrinos.

Acciones concretas para la rectificación

Esta moción llega pocos días después de que el Alcalde de Jaca, Carlos Serrano, remitiera una carta de queja formal a la editorial Lonely Planet / geoPlaneta. En ella se solicitaba una rectificación y actualización de la información aparecida en la guía “Camino de Santiago” de 2025.

La propuesta del PP articula cuatro líneas de actuación. La primera es ofrecer apoyo institucional a todas las entidades, asociaciones y colectivos que trabajan para que se reconozca el Camino Francés por Aragón en igualdad de condiciones con la ruta de Valcarlos–Roncesvalles.

En segundo lugar, se pide que el propio Ayuntamiento asuma las solicitudes de rectificación dirigidas a guías o publicaciones que no reflejen la realidad histórica del trazado. También se requiere a administraciones superiores, como el Gobierno de Aragón, las Diputaciones de Huesca y Zaragoza y las Comarcas de La Jacetania y Cinco Villas, que exijan estos cambios.

La iniciativa del Partido Popular va un paso más allá y plantea que estas administraciones valoren, si procede, el inicio de medidas legales para compensar los posibles perjuicios. Finalmente, la propuesta recoge que el acuerdo sea trasladado a todas las instituciones implicadas y al Consejo Jacobeo del Ministerio de Cultura.