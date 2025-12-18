La gallina del Sobrarbe, una raza única frente a la avicultura industrial: "Deliciosa en pepitoria o al chilindrón"

La gallina del Sobrarbe es una raza autóctona del Pirineo aragonés, estrechamente ligada a la cultura rural y a las formas tradicionales de vida de esta comarca oscense. De tamaño medio y porte esbelto, se caracteriza por su rusticidad, su gran capacidad de adaptación a climas fríos y terrenos montañosos, y por un temperamento activo y resistente. Su plumaje suele presentar tonalidades oscuras y variadas, con reflejos negros, pardos o dorados, y una cresta sencilla bien desarrollada, rasgos que la distinguen visualmente y que responden a siglos de selección natural en un entorno exigente.

A diferencia de las razas industriales, la gallina del Sobrarbe destaca más por la calidad que por la cantidad. Es una buena ponedora de huevos de tamaño medio y cáscara consistente, muy apreciados por su sabor y su yema intensa, aunque no alcanza los ritmos de producción de las estirpes comerciales. Frente a otras razas de gallina más especializadas, sobresale por su longevidad, su autosuficiencia y su capacidad para aprovechar recursos naturales, lo que la convierte en un símbolo de sostenibilidad, biodiversidad y patrimonio genético que hoy se trabaja por conservar.

UNA GUÍA SOBRE LA GALLINA DEL SOBRARBE

roteger y salvaguardar una raza autóctona que forma parte del patrimonio alimentario de la provincia de Huesca. Este es el principal objetivo de la nueva Guía de la Gallina Raza Sobrarbe, una iniciativa elaborada por el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón (CIGA) en colaboración con la Asociación de Criadores de Gallina del Sobrarbe (AGASOB).

La guía quiere poner en valor el potencial y las bondades gastronómicas de esta ave local, que además de recetas incorpora información sobre sus orígenes, sobre la situación actual de la raza, sobre las características singulares de esta raza y sobre el colectivo de criadores y la Asociación de Criadores de Gallina del Sobrarbe.

Un impulso para su consumo en Navidad

Ismael Ferrer, director del CIGA, ha destacado que el objetivo es recuperar la cultura y fomentar la cría y el consumo. Ferrer ha recordado que "antes en Huesca se traía, pavos, pollos, ganado para vender para el día de la Navidad y ahora lo que queremos es dar difusión a esta raza para recuperar también su consumo en Navidad". Como parte de esta campaña, se pondrán a la venta pollos en las carnicerías de Huesca para que los ciudadanos puedan preparar recetas tradicionales durante las fiestas.

Ahora lo que queremos es dar difusión a esta raza para recuperar también su consumo en Navidad" Ismael Ferrer Director del CIGA

El director del CIGA ha explicado que la iniciativa busca que la gallina del Sobrarbe recupere el protagonismo que otros animales tenían antaño en las celebraciones. "Un pollo de corral, en pepitoria o al chilindrón, un buen caldo o consomé" son algunas de las elaboraciones que Ferrer ha sugerido para estas fechas.

Valor cultural y gastronómico

Ferrer también ha destacado la singularidad de la raza y su interés organoléptico. Desde el CIGA se ha insistido en la importancia de divulgar y proteger la gallina del Sobrarbe como un elemento patrimonial y diferenciador en la comunidad autónoma.

El valor culinario y el sabor de la Gallina de Sobrarbe so dos cuestiones que ha puesto sobre la mesa el director del Centro de Innovación Gastronómica de Huesa, que se ubica en el Parque Tecnológico Walqa de la capital altoaragonesa. Se trata de un centro que aúna el arte culinario, la cultura y la sostenibilidad. Inspirado en modelos exitosos, el enfoque abarca investigación, desarrollo agroalimentario y preservación del patrimonio. Entre sus objetivos figura impulsar la cadena de valor y afrontar desafíos contemporáneos, proyectándose como referente innovador para el horizonte 2030.