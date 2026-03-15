Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras: La OMIC de Huesca logra recuperar más de 64.700 euros para los consumidores

En la antesala de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras este 15 de marzo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Huesca ha presentado su balance de actividad de 2025. Durante el pasado año, el servicio atendió un total de 988 consultas y reclamaciones, logrando recuperar más de 64.700 euros para los bolsillos de los ciudadanos.

La concejal de Comercio, Nuria Mur, y la responsable técnica de la OMIC, Eugenia Nasarre, han sido las encargadas de desgranar los datos de este servicio. Este se presta en colaboración con la Comarca de La Hoya, gracias a un convenio que permite extender la atención a los vecinos de la zona.

Una campaña para un consumidor protagonista

Coincidiendo con esta fecha, el Ayuntamiento de Huesca y la Comarca han impulsado una campaña informativa bajo el lema “En consumo, asume tu papel, sé el protagonista”. La iniciativa, que se desarrolla del 9 al 15 de marzo, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar un rol activo y responsable en sus relaciones de consumo.

Mur ha recordado que la defensa de los consumidores es una labor que compete a todas las instituciones. En este sentido, ha destacado que el papel de la OMIC es crucial para que los derechos de los ciudadanos "se reconozcan, se respeten y se defiendan, ofreciendo información, asesoramiento y mediación en los conflictos que puedan surgir".

Electricidad y telecomunicaciones, a la cabeza de las quejas

Los datos de 2025 sitúan a los servicios básicos y digitales como los más problemáticos. La energía eléctrica acapara el 14,7% de las incidencias, seguida de cerca por las telecomunicaciones (11,8%) y el comercio electrónico (11,6%). Los motivos más habituales son irregularidades en la facturación e incumplimientos de contrato.

El perfil de usuario más común es el de personas con edades comprendidas entre los 40 y 65 años, con una distribución equilibrada entre hombres y mujeres. La atención presencial sigue siendo la vía preferida (47,6%), lo que, según el consistorio, "pone de manifiesto la importancia que sigue teniendo la atención directa y personalizada en la resolución de conflictos".

Más de 64.700 euros devueltos a los afectados

La mediación se consolida como la principal herramienta de la OMIC para resolver disputas, canalizando más de la mitad de los expedientes y evitando la vía judicial. Gracias a esta labor, en 2025 se ha conseguido la devolución de un total de 64.735,83 euros a los consumidores.

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado la campaña de sensibilización del consumo

El comercio tradicional y electrónico es el sector donde se han recuperado las mayores cuantías, con más de 27.000 euros. Le siguen los suministros energéticos, con devoluciones que alcanzan los 8.897,20 euros en electricidad y 1.514,24 euros en gas.

Otras cantidades significativas se han recuperado en sectores como automoción (6.361,10 euros), vivienda (5.063,85 euros), servicios bancarios (4.805,30 euros) y telecomunicaciones (4.773,37 euros). Estas cifras demuestran la efectividad del servicio en ámbitos de gran complejidad para el ciudadano.

En definitiva, el balance anual reafirma el papel fundamental de la OMIC de Huesca como un servicio público orientado a la defensa de los derechos de las personas consumidoras y a la promoción de un consumo más responsable e informado en la región.