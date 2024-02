La comarca de los Monegros pide más efectivos de la Guardia Civil en el medio rural

La Comarca de Los Monegros aprobó por unanimidad ayer en pleno ordinario una propuesta de resolución institucional en la que acuerda “solicitar al Ministerio del Interior las circunstancias y causas por las que la provincia de Huesca ha quedado fuera del Plan Temporal para incrementar la presencia de la Guardia Civil en el medio rural”.

Además, se recuerda al Ministerio la propuesta institucional de la DPH del pleno de enero del pasado año, en la que aprobada de forma unánime dirigirse al Gobierno Central y a su Ministerio del Interior “reivindicando que prosiga y se intensifique el incremento de efectivos de la Guardia Civil en el medio rural altoaragonés, con una mejor dotación de medios humanos y materiales y con un renovado despliegue, a fin de garantizar los derechos, entre ellos la seguridad e igualdad de los habitantes de las comarcas y pueblos del Alto Aragón”. Se valora “de forma muy positiva el trabajo diario y en sus distintas competencias de la Guardia Civil” y muestra su disposición a colaborar con la Guardia Civil, como hasta la fecha. Por último, trasladará el acuerdo al Ministerio del Interior y al Director General de la Guardia Civil.

Así mismo salió adelante otra propuesta de resolución, en este caso relativa al rechazo de cualquier propuesta de trasvase del Ebro, cuyo texto fue enmendado y pasó también a ser institucional al aprobarse con los votos a favor del PSOE, PP, PAR, Ciudadanos-Tú Aragón y la abstención de CHA. El consejero comarcal y portavoz de CHA, Mascún Ariste, dejó claro que su grupo rechaza cualquier trasvase del Ebro, pero argumentó la abstención al no estar de acuerdo con los puntos 2 y 3 de la propuesta. Dijo que “hemos solicitado para apoyarla el contemplar en el texto las obras hidráulicas de consenso, ya que no estamos a favor de algunas de las actuaciones que se contemplan en el Pacto del Agua, como puede ser el recrecimiento de Yesa; no podemos votar a favor de esta propuesta”, al no haberse tenido en cuenta dicha modificación.

El texto aprobado rechaza cualquier propuesta de trasvase del Ebro que implique derivar agua fuera de la cuenca hidrográfica del Ebro. Solicita al Gobierno de Aragón que “inste al Gobierno de España a que impulse las obras hidráulicas contempladas en el Pacto del Agua, para poder garantizar la reserva hídrica de 6.550 Hm recogida en nuestro Estatuto de Autonomía y a exigir al Gobierno de España y a los partidos que lo conforman, compromisos políticos y presupuestarios para su desarrollo inmediato como motor de desarrollo de la Comunidad Aragonesa”.

En tercer lugar, “solicitar al Gobierno de Aragón que, tras suprimir el modelo aragonés de financiación de nuevos regadíos, ejecute las obras hidráulicas pendientes en las provincias de Huesca y Zaragoza, considerados por Ley de Reforma y Desarrollo Agrario como de interés general, así como todos los regadíos de las provincias de Huesca y Zaragoza, pues forma parte indivisible de la cuenca hidrográfica del Ebro”. Por último, se aprueba dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a la CHE.

El resto de puntos del orden del día se aprobaron todos por unanimidad. Entre ellos, se dio luz verde al primer Plan Comarcal de Prevención de Adicciones 2024-2027 del Centro Comarcal de Servicios Sociales, al Plan de Racionalización del gasto corriente de la Comarca de Los Monegros ejercicio 2023-2024, así como a la firma del convenio de colaboración entre la Comarca de Los Monegros, el CEDER Monegros y el Ayuntamiento de Robres para la cesión de uso del edificio con destino al Centro de Interpretación de la guerra civil en Aragón. La sesión ordinaria del Consejo Comarcal de Los Monegros comenzó con un minuto de silencio contra la violencia de género.