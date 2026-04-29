Xavi Grande se siente preparado para volver al Levante UD: "En pretemporada me pelearé contra quien sea"

El canterano del Levante UD, Xavi Grande, regresa de su cesión en el Marítimo portugués con una mentalidad reforzada y un objetivo claro. Tras una temporada en la que ha disputado 22 partidos y ha logrado el ascenso, el lateral derecho se siente más maduro y listo para competir por un puesto en el primer equipo, como ha manifestado en Deportes Cope Valencia.

La experiencia en Portugal ha sido un punto de inflexión para el joven futbolista, que considera que necesitaba un cambio para seguir progresando. "Salir un poco de la zona de confort es lo que necesitaba personalmente, crecer como jugador, madurar, y creo que lo he conseguido", ha afirmado Grande, resumiendo su paso por la segunda división lusa como una "temporada redonda".

Un paso necesario para madurar

El propio jugador ha explicado que esta etapa lejos de casa era fundamental para su desarrollo. "Yo creo que es una experiencia que tarde o temprano se tenía que dar para coger ese puntito de madurez que necesitaba para conseguir mi objetivo personal, que es triunfar en el Levante UD", ha señalado el defensa.

Grande ha profundizado en cómo el hecho de vivir en el extranjero, con las dificultades que ello conlleva, le ha hecho más fuerte. "Todo eso te hace crecer mucho como persona, como jugador, te hace madurar, y yo creo que eso se va a notar en los siguientes años", ha comentado sobre su estancia en Madeira.

Listo para volver

Con esta nueva mentalidad, Xavi Grande afronta su regreso al Levante UD con la máxima determinación y confianza en sus posibilidades para ganarse un sitio en la plantilla. Su mensaje de cara a la pretemporada es contundente: "Claro que sí. Estoy preparado y en la pretemporada me pelearé contra quien sea y ya está. No hay mucho más".

"Estoy preparado y en la pretemporada me pelearé contra quien sea" Xavi Grande Sobre su regreso al Levante UD

Además, el canterano, que ha seguido de cerca la actualidad del equipo, se muestra convencido de la permanencia del Levante UD. "Yo confío a muerte, se van a salvar, confío a muerte", ha sentenciado, dejando clara su implicación y su deseo de ver al equipo en la máxima categoría la próxima temporada.