Un experto revela por qué el enjambre de terremotos en Ontinyent es una 'buena noticia'

La reciente concatenación de movimientos sísmicos en la comarca de la Vall d'Albaida, con epicentro en localidades como Ontinyent, Bocairent y Vallada, ha generado inquietud entre la población. Para aportar una explicación científica, el Catedrático de Geofísica de la UPV, Paco García, ha intervenido en el programa Mediodía Cope Más Valencia, donde ha aclarado que estos temblores, aunque alarmantes, responden a un fenómeno normal y, en cierto modo, positivo para la región.

El origen: choque de placas tectónicas

El profesor García ha explicado que la Comunidad Valenciana, junto con Murcia y Andalucía, se encuentra en el llamado dominio de las Béticas, una zona sísmicamente activa. El origen de los temblores se debe a la tectónica de placas: "la placa africana nos está empujando hacia el norte", ha detallado. Este empuje acumula una energía que se libera a través de roturas en las fallas activas, que son los puntos más débiles de la corteza terrestre.

Según el catedrático, este es un proceso constante, aunque imperceptible en la escala de tiempo humana. "Toda la tierra se mueve", ha afirmado, pero "el tiempo geológico es diferente". La fisonomía de los continentes está en permanente cambio debido al movimiento de las placas litosféricas, la capa más superficial y sólida del planeta.

Un 'enjambre' que libera energía

Lo que está ocurriendo en la Vall d'Albaida se define como un "enjambre de terremotos", es decir, un conjunto de seísmos de baja magnitud que suceden en un corto espacio de tiempo y en una misma zona. Paco García ha utilizado una analogía local para explicarlo: es preferible tener "como una traca", donde la energía se libera poco a poco, a un único y gran estruendo. "Sería mucho peor si concentráramos toda esa pólvora, tendríamos un gran Masclet"

Foto de archivo de Ontinyent

Sería mucho peor si concentráramos toda esa pólvora, tendríamos un gran Masclette" Paco García Catedrático de Geofísica de la UPV

Este fenómeno de "liberación paulatina de energía" evita que se acumule una tensión tal que pueda desembocar en un terremoto de gran magnitud con consecuencias devastadoras. Por ello, los actuales temblores, que no han provocado daños materiales ni humanos, deben entenderse como un "susto" y no como una amenaza inminente, según el experto.

La importancia de la cultura sísmica

A pesar de la tranquilidad que transmite este análisis, García ha subrayado que los terremotos son impredecibles. "Lo único que sabemos es que en las zonas activas es donde se van a producir los terremotos. Lo que no sabemos es el día, la hora y qué energía, es decir, qué magnitud va a ser ese terremoto". Ante esta incertidumbre, considera que "es esencial esa cultura sísmica", ya que, en sus palabras, "la ignorancia nos hace tener miedo".

El catedrático ha insistido en la importancia de que la población conozca los protocolos de actuación, como los recogidos en el Plan Especial de Emergencia Sísmica de la Generalitat Valenciana. Además, ha destacado la necesidad de aplicar la norma sismorresistente en todas las nuevas construcciones, incluyendo edificios, puentes y túneles, para que puedan soportar seísmos de mayor intensidad, como ya se hace en países como Japón.

La ignorancia nos hace tener miedo" Paco García Catedrático de Geofísica de la UPV

Respecto a las edificaciones antiguas, ha reconocido que no están preparadas, ya que son anteriores a la normativa vigente. "Tenemos edificaciones anteriores a la norma sismo resistente, de mediados del siglo XX para abajo", ha señalado, pero ha añadido que "no somos culpables de tener una gran cultura". Finalmente, ha concluido que lo deseable es que la sismicidad se mantenga "moderada, baja" y que la energía se siga liberando "poco a poco", porque demuestra que la Comunidad Valenciana es "un territorio que está vivo".