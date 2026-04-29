El PNV dice que el PSE todavía no ha contactado con ellos tras la polémica por la imagen de Aitor Esteban creada con IA

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha señalado que, pese a que la Presidencia del Gobierno de España ya se ha puesto en contacto con su formación tras la polémica generada por la difusión de una imagen manipulada con Inteligencia Artificial de Aitor Esteban, el PSE-EE aún no ha establecido comunicación con el partido nacionalista para abordar el asunto.

Díez Antxustegi ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia en el Parlamento Vasco, donde ha presentado una propuesta sobre el tratamiento del euskera en las Ofertas Públicas de Empleo. En ese contexto, se ha referido a esta controversia surgida entre el PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en diversas instituciones vascas.

Según ha explicado, los nacionalistas consideran ofensiva y “ridiculizadora” hacia su líder la publicación de los socialistas vascos. A raíz de esta situación, la Presidencia del Gobierno contactó el martes con el PNV, aunque no se han ofrecido detalles sobre quién realizó dicha comunicación.

sin contacto del pse

Sin embargo, Díez Antxustegi ha subrayado que desde el PSE-EE “todavía” no ha habido ningún acercamiento para tratar la cuestión. “Nosotros no hemos iniciado el problema”, ha destacado.

Asimismo, ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles, en el Congreso de los Diputados, "el trabajo y la labor constructiva" del PNV. En esta línea, ha añadido que su formación mantendrá una actitud constructiva y evitará “debates estériles” o la escalada de la polémica. "Compartimos con el presidente que el PNV, no sé otros, sí hace política de forma constructiva", ha subrayado.