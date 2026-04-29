El primero de mayo los sindicatos murcianos llaman a la movilización ciudadana en Murcia y Cartagena para reivindicar sus derechos

Este viernes 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador. una jornada que conmemora el movimiento obrero de todo el mundo. Setenta ciudades de toda España tendrán manifestaciones, siendo el acto central en Málaga, una de las ciudades españolas donde más se ha encarecido la vivienda uno de los temas principales de la concentración de este año.

Los sindicatos han anunciado el cartel y eslogan de la manifestación de este año que reza “Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia”. El movimiento gira este año en torno a la crisis de la vivienda, pero no solo eso, insisten en que hay que reclamar mejores salarios, reducir la brecha de género, mejores condiciones laborales y luchar contra los discursos de odio.

00:00 Volumen Descargar Carlos Alonso Reportaje sobre la manifestación convocada el próximo 1 de mayo por los sindicatos

En Murcia y Cartagena tendremos también manifestaciones, comenzarán el próximo viernes a las 11 de la mañana en Plaza de España en Cartagena y en la plaza de la Fuensanta en Murcia.

antes exagerado, ahora insuficiente

Desde la burbuja inmobiliaria de 2008, se ha reducido enormemente la construcción de viviendas, se construye 10 veces menos. Hemos pasado de 30.000 viviendas al año a 3000 en menos de 20 años. La Secretaria General de Comisiones Obreras, Teresa Fuentes aseguraba que Lo primero era exagerado, pero lo actual es claramente insuficiente"

La subida constante del coste de la vivienda tanto en la compraventa como en el alquiler está absorbiendo cualquier tipo de incremento salarial que consigan los ciudadanos en la negociación colectiva. En la Región de Murcia, la vivienda usada ha subido en la última década un 22% mientras que la vivienda nueva lo ha hecho al 50%. Y el alquiler ha subido un 8.7% en el último año, afectando sobre todo a las personas jóvenes, impidiéndoles formar un proyecto de vida.

El derecho a la vivienda es una prioridad. Sin un techo no se puede desarrollar un proyecto vital digno" Paqui Sánchez Secretaria General de UGT Murcia

Esto se suma a un desigual crecimiento de los sueldos respecto al aumento del coste de la vivienda. En la Región de Murcia, el crecimiento de los salarios asciende un 2.73% quedándose casi un punto entero por debajo del resto del país (3.53%), convirtiéndose en los segundos sueldos más bajos de todo el país. Mientras tanto, la productividad y márgenes empresariales aumentan.

En el acto de presentación del cartel de la concentración las representantes de los sindicatos han aprovechado para alertar a la población del "retroceso democrático que supone el ascenso de la ultraderecha". Afirman que esta es otra de las razones principales por las que los murcianos deberían salir a la calle este próximo viernes 1 de mayo.