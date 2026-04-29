El Liceo busca un patrocinador principal que dé nombre al equipo 

El Club Cámara Noroeste acogió en la tarde de este miércoles un evento del Hockey Club Liceo de agradecimiento dirigido a los patrocinadores que han respaldado al club durante la presente temporada, en un acto que también sirvió para reforzar la relación entre todas las partes implicadas en el proyecto.

La cita contó con la presencia de los principales patrocinadores, así como de jugadores, miembros de la directiva y el staff técnico, en un ambiente marcado por el reconocimiento al apoyo recibido y la ambición compartida de seguir creciendo.

Durante el encuentro, el club reafirmó su compromiso con sus colaboradores y lanzó un nuevo reto estratégico de cara a la próxima campaña: la búsqueda de un patrocinador principal que dé nombre al equipo a través del naming right, uno de los activos más relevantes para garantizar la competitividad al máximo nivel, tanto en el ámbito nacional como europeo.

11 equipos de la ok liga cuentan con una empresa asociada

A lo largo de sus 54 años de historia, el Hockey Club Liceo ha estado vinculado al patrocinio empresarial durante 44 temporadas, consolidando un modelo de colaboración clave en sus logros. En la actualidad, 11 de los 14 equipos que conforman la competición cuentan con una empresa asociada a su denominación, lo que evidencia la importancia de este respaldo para sostener proyectos deportivos de alto rendimiento.

En el plano deportivo, el Liceo continúa demostrando su competitividad, habiendo conquistado recientemente la Copa del Rey. El equipo afronta ahora un tramo decisivo de la temporada, con la disputa de la Final 8 de la WSE Champions League en Coimbra y el Play Off por el título de la OK Liga en el próximo mes y medio.