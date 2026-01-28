La campaña de Aragón mide el pulso de la política nacional antes de unas generales

El próximo 8 de febrero, las elecciones en Aragón tendrán una inevitable y clara lectura en clave nacional. No es una apreciación casual, ya que los politólogos suelen señalar a esta comunidad como el ‘Ohio de España’. Esta comparación se basa en que, de forma similar al estado norteamericano, los resultados en Aragón suelen ser un fiel reflejo y un anticipo de lo que sucederá posteriormente en el conjunto del país.

Dentro de la comunidad, es especialmente relevante el caso de Zaragoza, su capital, que continúa siendo la ciudad con el perfil sociodemográfico más parecido al que existe en el conjunto de España. Por tanto, si Aragón tradicionalmente muestra el comportamiento mayoritario del voto, lo que dicten las urnas el 8 de febrero podría ser un termómetro electoral muy fiable de cara a unas hipotéticas elecciones generales.

Esta posibilidad explica el interés del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en agotar la legislatura y no convocar elecciones generales hasta el último minuto del último día de plazo, si fuera posible. Una prueba de estas características en Aragón podría condicionar notablemente el calendario y la estrategia política nacional para los próximos meses.

Desembarco de líderes nacionales en campaña

La trascendencia de esta cita electoral es tal que se está produciendo un auténtico desembarco de dirigentes nacionales en la región. Cuando apenas han transcurrido seis días de campaña, por la comunidad aragonesa ya han pasado figuras de primer nivel como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal.

Todos ellos son plenamente conscientes de lo que se juega su partido en esta cita y tienen previsto seguir recorriendo el territorio y sus tres provincias. El objetivo es doble: por un lado, tratar de captar el mayor número de votos posible para sus formaciones y, por otro, convencer a la masa de indecisos, que puede ser clave para decantar la balanza.

El PSOE, ante un posible revés histórico

Uno de los focos de mayor atención está puesto sobre el Partido Socialista, al que algunas previsiones sitúan ante la posibilidad de cosechar el peor resultado de su historia en la comunidad. La principal amenaza para el PSOE es la fuga de votantes, un fenómeno que, de confirmarse, tendría sin duda repercusiones profundas en la política nacional y en el liderazgo del partido.

Este complejo escenario demuestra que el próximo 8 de febrero en Aragón se celebra mucho más que unas elecciones autonómicas. La comunidad se convierte en un laboratorio político y en un examen crucial que medirá las fuerzas de los partidos de cara al próximo ciclo electoral en España.