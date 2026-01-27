Azcón y Alegría evidencian sus diferencias en un tenso debate marcado por la política nacional

El esperado cara a cara televisivo de este lunes entre el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha concluido sin un vencedor claro y con la sensación de que no alterará significativamente el panorama electoral. El debate ha estado marcado por una fuerte dimensión nacional, una circunstancia inevitable al presentarse una exministra del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha desplazado el foco de los asuntos puramente autonómicos a las polémicas que rodean la política nacional.

La estrategia de Azcón: vincular a Alegría con Sánchez

El candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, no ha desaprovechado la oportunidad para dirigir sus ataques hacia los flancos más débiles del Gobierno central, del que Alegría fue portavoz. Entre los temas más espinosos, ha destacado la reunión de la candidata con el presunto acosador sexual Paco Salazar. Además, Azcón ha criticado duramente el futuro sistema de financiación autonómica, afirmando que perjudicará a Aragón al conceder privilegios a Cataluña, que "se llevará la mayor parte del pastel", mientras la comunidad aragonesa deberá conformarse "con las migajas".

Va a convertirse en la delegada de Sánchez en Aragón" Jorge Azcón Presidente de Aragón y candidato del PP

Según Azcón, el único objetivo de Alegría en estas elecciones es "convertirse en la delegada de Sánchez en Aragón". En respuesta, la candidata socialista, siguiendo lo que Azcón ha denominado el "manual sanchista", ha acusado al presidente aragonés de buscar solo "el ruido y la confrontación" y de mantener una constante "oposición a todo" sin propuestas constructivas.

Las grandes polémicas sobre la mesa

Durante el debate, el líder popular ha puesto sobre la mesa varias cuestiones críticas de la anterior legislatura socialista que, a su juicio, quedaron sin respuesta. Azcón ha interpelado directamente a Alegría sobre el colapso sanitario que el PSOE dejó en Aragón, el escaso número de viviendas de protección oficial que se levantaron durante sus ocho años de mandato y los criterios de despoblación, que según él, la exministra "nunca defendió desde el consejo de ministros".

El choque por el modelo de financiación

Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la financiación. Pilar Alegría se ha aferrado durante todo el encuentro a una "cifra mágica": los supuestos 630 millones de euros de financiación extra que recibiría Aragón con el nuevo modelo pactado con Esquerra. Azcón ha rebatido este dato, acusándola de "no decir la verdad" y ha recordado que dicho pacto ha sido rechazado por el resto de las comunidades autónomas, lo que pone en duda su viabilidad y beneficios reales para la región.