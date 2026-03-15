Baja ligeramente la participación en Ávila, sube en el resto de provincias

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa en el 53,18 por ciento, 1,56 puntos porcentuales más que en los comicios de 2022 y con aumento en todas las provincias menos en Ávila, según los datos del segundo recuento ofrecido a las 18.00 horas por la Junta de Castilla y León.

Así lo refleja el Ejecutivo autonómico en la página web oficial de las elecciones, donde indica que son 1.019.082 las personas que ya han ejercido su derecho a voto en los comicios de este 15 de marzo en el que la participación ha crecido en todas las provincias menos en Ávila, mientras el mayor incremento se ha producido en León.

En concreto, en la circunscripción electoral de la provincia de Ávila la participación se sitúa en el 52,50 por ciento, 0,12 puntos menos que en los últimos comicios, celebrados el 13 de febrero de 2022.

Este es el último avance de participación facilitado por la Junta, que ofrecerá nuevos datos a partir de las 21.00 horas.