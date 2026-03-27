Sevilla presenta su Semana Santa de 2026: tradición, emoción y un toque de Rosalía

La ciudad de Sevilla ya calienta motores para la Semana Santa de 2026 con el lanzamiento de dos vídeos promocionales que ponen en valor la dimensión cultural y turística de una de sus celebraciones más universales. Tanto el Consejo de Hermandades como el Ayuntamiento han apostado por el lenguaje audiovisual para proyectar una imagen renovada de la Semana Santa sevillana.

La emoción contemporánea, con Rosalía como banda sonora

El Consejo de Hermandades y Cofradías ha publicado una pieza audiovisual que destaca por su enfoque moderno y su potente carga emocional, combinando imágenes icónicas con una narrativa cinematográfica. La elección de una canción de Rosalía como banda sonora rompe con los códigos tradicionales y busca acercar la Semana Santa a públicos más jóvenes.

La visión institucional que refuerza la marca Sevilla

En paralelo, el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado un vídeo con un enfoque más emocional, centrado en cómo se vive la Semana Santa desde dentro. La pieza pone el acento en el sentimiento, la identidad y la tradición compartida, mostrando la ciudad no solo como escenario, sino como una experiencia que se siente y se transmite generación tras generación.

Ambas campañas reflejan dos formas de comunicar una misma tradición. Mientras el Consejo apuesta por un lenguaje más contemporáneo y una conexión generacional, el Ayuntamiento construye un relato más íntimo y ligado al sentimiento colectivo de la ciudad.