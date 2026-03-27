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Huelva se prepara para una Semana Santa radiante con sol y temperaturas agradables

La previsión meteorológica confirma una semana marcada por la estabilidad, sin riesgo de lluvias y con un calor moderado a partir del Martes Santo

(Foto de ARCHIVO)Situacións de intensa calor esta fin de semana en Galicia, con aviso amarelo para zonas da metade sur31/8/2018
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Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:17 min escucha

La previsión meteorológica para la Semana Santa de Huelva invita al optimismo. Según ha señalado Daniel Zamora, responsable de Meteohuelva, se espera una semana marcada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar plenamente de las celebraciones en la calle.

El principal titular es claro: no será necesario estar pendientes del tiempo. Predominarán los cielos despejados y el ambiente seco durante toda la semana, unas condiciones especialmente favorables para las procesiones y los actos al aire libre.

Playa Huelva

Playa Huelva

Temperaturas agradables a partir del martes

Además, a partir del Martes Santo se prevé un ligero ascenso de las temperaturas. No obstante, el calor será moderado y, en palabras de Zamora, "muy muy llevadero", lo que contribuirá a crear un ambiente agradable para los participantes y el público.

Va a ser una temperatura muy muy llevadera"

Dani Zamora

responsable de Meteohuelva

En este contexto, la meteorología dejará de ser una preocupación y no supondrá ningún contratiempo para el desarrollo de la Semana Grande. Todo apunta, por tanto, a que podrá vivirse con total normalidad y sin sobresaltos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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