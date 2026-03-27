Javier Pereda analiza la eutanasia de Noelia: "Necesitaba ayuda psicológica, no la muerte asistida"

El columnista Javier Pereda ha analizado en su columna semanal 'Ad Líbitum' el sobrecogedor caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años a quien se le aplicó la eutanasia el pasado jueves. Pereda se hace eco de la última entrevista concedida por la joven cuatro días antes de su muerte, expresando su "absoluta convicción de que Noelia necesitaba ayuda psicológica, no la muerte asistida". El periodista asegura que en sus declaraciones no apreció "un alegato o apología en favor de la eutanasia".

He llegado a la absoluta convicción de que Noelia necesitaba ayuda psicológica, no la muerte asistida" Javier Pereda

Un proceso cuestionado

Noelia, que quedó parapléjica tras un intento de suicidio después de sufrir una agresión sexual en grupo, solicitó la prestación de ayuda para morir en julio de 2024 a la administración catalana. Su padre se opuso desde el primer momento, defendiendo que su hija "podría desarrollar una vida digna y superar su situación con la debida atención médica y psicológica". Pereda señala en su artículo supuestas irregularidades en el procedimiento, como una simulación de desacuerdo entre el médico y el jurista iniciales para derivar el caso a la comisión de garantía y evaluación de Cataluña.

A lo largo de todo el proceso judicial, el único dictamen médico que se ha contemplado ha sido el de la citada comisión, ya que, según el texto, "la propia Noelia ha impedido que otros especialistas hayan elaborado un informe posible contradictorio". Esta circunstancia ha sido clave para que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional validaran la decisión. La Fundación Abogados Cristianos, en representación del padre, acudió sin éxito al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Crítica a la ley

Para Pereda, el Estado, en lugar de proteger la vida, "se erige en cooperador necesario de lo más parecido a un suicidio asistido". El columnista critica la ley de eutanasia, aprobada en marzo de 2021 con los votos en contra de PP y VOX, y se pregunta: "¿A qué nivel de degradación y de descomposición moral ha llegado la sociedad cuando aprueba leyes que van contra el hombre mismo?".

¿A qué nivel de degradación y de descomposición moral ha llegado la sociedad cuando aprueba leyes que van contra el hombre mismo?" Javier Pereda

El columnista enmarca la norma en lo que denomina la "postmodernidad woke", que se fundamenta "en el principio de libertad absoluta para decidir sobre la vida". Critica la "esquizofrenia y sinrazón política" que, a su juicio, aplica el "prohibido prohibir" en ciertas cuestiones mientras "se cercena el derecho humano fundamental a la vida".

Finalmente, Pereda recuerda el llamamiento de san Juan Pablo Segundo en su encíclica *Evangelium Vitae*. En ella, el pontífice defendía que "el derecho a la vida no es una cuestión ideológica o de fe religiosa, es un derecho humano fundamental que precede a cualquier reconocimiento por parte del estado".