El obispo de Jaén revela la clave para vivir la Semana Santa: "No es solo emoción"

El obispo de Jaén, Don Sebastián Chico Martínez, se ha dirigido a los fieles de la diócesis este Viernes de Dolores para inaugurar la Semana Santa. En su mensaje, el prelado ha invitado a vivir estos días tan señalados "no solo desde la emoción, sino como un verdadero encuentro con Cristo".

Más allá de la emoción

Monseñor Chico Martínez ha recordado que, aunque en las calles se verán "pasos, tradición y devoción", es necesario profundizar en la vivencia de la fe. Ha planteado una pregunta directa a los fieles: "¿eso interpela solo a nuestras emociones, o vamos a ir un paso más allá?", animando a ir más allá de los estímulos externos como la "música de cornetas y tambores".

El pastor diocesano ha insistido en que la Semana Santa es un "Encuentro con un Dios que no se queda lejos, sino que entra en nuestra historia, carga con nuestras cruces y nos ama hasta el extremo". Según el obispo, es un Dios cercano que conoce las dificultades de la vida cotidiana, "el cansancio de cada día, las heridas, las dudas… y que, precisamente ahí, nos busca y sin juzgarnos, nos mira con ternura, y nos llama por nuestro nombre".

Por ello, ha subrayado que la celebración "no debe quedarse solo en la calle, sino que tenemos que buscar su centro, su sentido más profundo", que se manifiesta en gestos como el lavatorio de los pies, la Eucaristía o el amor fraterno.

Agradecimiento a los cofrades

Lo más importante no es lo que lleváis sobre los hombros... sino a Quién lleváis dentro" Monseñor Chico Martínez

Don Sebastián ha dedicado unas palabras de gratitud a los cofrades, reconociendo su papel fundamental: "Gracias. Porque con vuestro esfuerzo y vuestra entrega hacéis visible la fe de todo un pueblo". Al mismo tiempo, les ha recordado que "lo más importante no es lo que lleváis sobre los hombros sino... a Quien lleváis dentro".

Un mensaje para todos

Mirad la cruz, ahí está la esperanza" Monseñor Chico Martínez

El obispo también se ha dirigido a los sacerdotes, a quienes ha animado a vivir la Semana Santa "con renovado ardor pastoral" tras la Misa Crismal. Además, ha enviado un mensaje de aliento a los enfermos y a todos los que sufren, invitándoles a encontrar consuelo en la fe: "mirad la cruz, ahí está la esperanza".

Finalmente, el prelado ha concluido con un llamamiento a todos los cristianos de Jaén para "no dejar pasar esta semana como una más" y buscar un "encuentro verdadero con Cristo". Ha deseado que los fieles se dejen "empapar el alma por el amor redentor de Dios" y anuncien que, aunque Cristo ha muerto, "también ha resucitado, y entonces sí, ya todo tiene sentido".