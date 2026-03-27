Ramón Valdivia, administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, desgrana las claves de la Semana Santa: "Es el centro de nuestra fe"

En la jornada del Viernes de Dolores, a las puertas de la Semana Santa, el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, don Ramón Valdivia, ha atendido a COPE para profundizar en el significado de estos días. Para la tradición, esta fecha "significa una preparación inmediata a toda una semana que está llena de devoción, de fe, de esperanza, de encuentros familiares y, sobre todo, de preparación para el triduo sacro".

El centro de nuestra fe

Valdivia ha subrayado que la Semana Santa es uno de los momentos más importantes del año para los cristianos porque se celebra el núcleo de su credo. "Es el centro de nuestra fe", ha afirmado, ya que durante el Jueves, Viernes y Sábado Santo, junto con el Domingo de Resurrección, se conmemora de manera especial "la muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo", un acontecimiento para el que los fieles se preparan desde el Miércoles de Ceniza.

En una ciudad como Cádiz, con una gran dimensión cultural y popular, estos días conjugan fe, tradición y devoción. El administrador apostólico propone una jerarquía clara: "El centro es la fe". Según ha explicado, "esa fe se hace tradición" y se expresa mediante la devoción, pero ha advertido que sin esa base la tradición "se convierte simplemente en un tradicionalismo" y la devoción "se convertiría en una superstición".

COPE Cádiz Instantánea durante la entrevista

Ese momento tiene una simbología tan fuerte" Monseñor D. Ramón Valdivia Administrador apostólico de Cádiz y Ceuta

A nivel personal, el administrador apostólico vive estos días con recogimiento, centrado en "hacer el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado". De entre todos los momentos, ha confesado que uno le ha "marcado mucho": la entrada en silencio del sacerdote el Viernes Santo, cuando se postra en el suelo. "Ese momento tiene una simbología tan fuerte porque es la humildad y la humillación de Jesucristo", ha detallado.

Una puerta de entrada a la fe para los jóvenes

Valdivia se ha mostrado convencido de que la Semana Santa es una eficaz "puerta de entrada a la fe" para los jóvenes, asegurando que "es que lo es, no es que pueda ser". Ha destacado que no se trata solo de elementos dogmáticos, sino que "los elementos emotivos y los elementos estéticos son un reclamo muy importante". Además, ha valorado positivamente que esta vivencia se produzca "en una comunión de personas" dentro de las hermandades y familias, en contraste con la experiencia de fe aislada que a menudo tienen.

Cada foto que hagamos con el móvil se transformase en una oración por un familiar" Monseñor D. Ramón Valdivia Administrador apostólico de Cádiz y Ceuta

Un mensaje para vivir la Semana Santa

Finalmente, don Ramón Valdivia ha querido lanzar un mensaje a los fieles de Cádiz y Ceuta para vivir la Semana Santa con profundidad y esperanza. Su propuesta es sencilla y directa: "Bastaría con que cada foto que hagamos con el móvil se transformase en una oración por un familiar, por una persona enferma, por alguien que de verdad está sufriendo". Un gesto que, según está convencido, haría que la Semana Santa tuviera "un fruto impresionante".