Marín, consejero de Hacienda: "El nuevo ministro sabe de primera mano lo que es una Comunidad infra-financiada como Murcia"

El consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha valorado positivamente el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, ha detallado el plan regional de ayudas a empresas dotado con 10 millones de euros y ha avanzado las nuevas deducciones autonómicas para la próxima campaña de la Renta.

Una esperanza para la financiación autonómica

Marín ha recordado que coincidió con Arcadi España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ambos defendían la postura de las "comunidades autónomas prefinanciadas". Por ello, el consejero murciano espera que el nuevo ministro tenga "una especial sensibilidad con la reforma al sistema de financiación que tanta falta hace en Murcia".

Él conoce perfectísimamente de primera mano lo que supone estar infrafinanciado" Luís Alberto Marín Consejero de Economía y Hacienda

A pesar de que solo queda un año de legislatura, el consejero considera que "si tiene voluntad, le da tiempo" para impulsar la reforma, apuntando que el nuevo ministro podría continuar el trabajo que su antecesora supuestamente ya había adelantado.

Plan de choque para empresas y autónomos

El Gobierno regional ha aprobado 11 medidas, con un presupuesto de 10 millones de euros, para "dar oxígeno a las empresas afectadas por la guerra de Irán". Marín ha destacado que la Región de Murcia es "la primera comunidad autónoma de toda España que ha puesto un paquete de medidas encima de la mesa" y ha criticado el plan del Gobierno central, al que acusa de practicar el "yo invito y tú pagas", ya que la rebaja de impuestos anunciada por Sánchez supone una merma de 47,4 millones en la recaudación regional.

Entre las medidas destacan el fraccionamiento y aplazamiento de tributos autonómicos, así como líneas de financiación a coste cero. Un autónomo o pyme "va a disponer de hasta 50.000 euros a un plazo de 5 años, con un año de carencia y al 0 por 100 de interés el primer año", ha explicado Marín. Además, se anticipará el descuento de 20 céntimos en carburantes a los transportistas y se destinarán 2,55 millones a la internacionalización de empresas.

Lo que no vamos a hacer es dejar a nuestras empresas tiradas" Luís Alberto Marín Consejero de Economía y Hacienda

El consejero ha asegurado que las líneas de ayuda son ampliables y que se están terminando de perfilar los últimos detalles para que puedan solicitarse "en los primeros días de la semana que viene".

Siete nuevas deducciones en la Renta

A principios de abril, la Consejería presentará las nuevas deducciones fiscales autonómicas, que este año suman siete nuevas para alcanzar un total de 27. El objetivo, según Marín, es ofrecer "las mayores facilidades fiscales para el casi 1.070.000 ciudadanos de la región".

Entre las nuevas deducciones se incluye una por la compra de gafas y lentillas para menores de 12 años, un 30% por la práctica de deportes, y otra por gastos veterinarios. También se contemplan ayudas de 7.000 euros por la compra de un coche eléctrico y deducciones por gastos relacionados con el tratamiento de enfermedades raras.