José Luis Sanz, alcalde de Sevilla: "Eventos como los Latin Grammys ponen a Sevilla en el mapa cultural del mundo"

Sevilla se consolida como un referente cultural global gracias a eventos de alto calibre como el reciente 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía'.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la importancia de estas citas para la proyección internacional de la ciudad. En un evento celebrado en el Cartuja Center, Sanz ha señalado que estos acontecimientos "sitúan a Sevilla en el mapa cultural del mundo y confirman su capacidad para atraer citas de primer nivel".

Este encuentro, organizado por la Academia Latina de la Grabación, ha rendido homenaje al talento y a la música andaluza, congregando a una amplia representación de artistas e instituciones del sector cultural. El alcalde ha rememorado la exitosa gala de los premios Latin Grammy de 2023, la primera vez que se celebraban fuera de Estados Unidos, y ha expresado su deseo de que la ciudad pueda acoger "otra gala similar" en el futuro.

Sanz ha remarcado que la música es una herramienta clave para la promoción internacional de Sevilla, al ser una parte intrínseca de su identidad. Además, ha hecho hincapié en el protagonismo de los artistas sevillanos, a quienes califica como "embajadores de esta cultura en todo el mundo".

El alcalde concluye reafirmando el compromiso del ayuntamiento de "seguir apoyando el arte, la creatividad y los grandes encuentros que, como esta gala, proyectan lo mejor de esta tierra hacia el exterior". Este tipo de eventos no solo impulsan la economía local y el turismo, sino que también fortalecen la imagen de Sevilla como un destino cultural vibrante y de primer orden.

También el presidente de la Junta Juanma Moreno ha destacado la importancia de este tipo de eventos para Andalucía y el impacto económico que supone para nuestra comunidad.

Qué son los Latin Grammy y su salto a Sevilla

Los Premios Grammy Latinos son una de las distinciones más importantes de la música a nivel global. Son galardones que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación otorga anualmente para reconocer la excelencia musical y los logros artísticos y técnicos en la industria de la música latina.

Estos premios se centran en las producciones musicales grabadas en español o portugués, sin importar su origen. Los ganadores son seleccionados por miembros cualificados de la Academia, lo que convierte a los premios en un reconocimiento de los propios colegas de la industria.

La primera vez que salieron de Estados Unidos

Durante más de dos décadas, la ceremonia de los Latin Grammy se celebró en diferentes ciudades de Estados Unidos, principalmente en Las Vegas. Sin embargo, en 2023, se marcó un hito histórico: la 24ª edición de los premios se celebró por primera vez fuera del territorio estadounidense. La ciudad elegida para este evento monumental fue Sevilla, que se convirtió en la anfitriona de la gala en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES).