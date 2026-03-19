La Guardia Civil identifica a los autores de la brutal agresión viral en Castilblanco

La Guardia Civil ha investigado a tres personas como presuntas autoras de los delitos de desórdenes públicos, daños, lesiones y amenazas por los graves incidentes ocurridos el pasado mes de enero en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Los hechos, que fueron difundidos en un vídeo viral, generaron una notable preocupación y alarma social entre los vecinos de la localidad.

Una agresión en plena zona de ocio

La investigación se inició después de que se difundiera masivamente un vídeo por redes sociales. En la grabación se veía cómo varias personas golpeaban un vehículo con palos y barras de hierro y cómo algunos conductores realizaban maniobras temerarias, llegando a invadir la acera con el consiguiente riesgo para las personas que se encontraban en el lugar.

La violenta escena tuvo lugar en el área donde se ubican los principales lugares de ocio de la localidad, lo que incrementó la sensación de inseguridad entre los residentes.

Cinco identificados y dos en búsqueda

El análisis de las imágenes y la colaboración ciudadana fueron clave para que la Guardia Civil pudiera identificar a los presuntos implicados. Finalmente, los agentes han puesto a tres personas a disposición de la Autoridad Judicial en calidad de investigados y continúan con la búsqueda de otros dos implicados que ya están plenamente identificados.

Esta operación se inscribe dentro del Plan Estratégico de la Guardia Civil para la respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en establecimientos y zonas de ocio, cuyo fin es intensificar la vigilancia y garantizar un entorno seguro.