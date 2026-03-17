Sevilla tendrá sus propios "GEOS": 36 policías locales formarán el nuevo Grupo de Apoyo y Reacción

Sevilla cuenta desde este martes con una nueva unidad especializada dentro de la Policía Local. Se trata del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), una unidad de intervención formada por 36 agentes que actuará en situaciones complejas como grandes eventos, aglomeraciones o escenarios donde las patrullas habituales necesiten refuerzo.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado oficialmente esta nueva unidad, que estará compuesta por 36 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un intendente al mando, que será el encargado de dirigir el grupo.

Durante el acto, el alcalde ha destacado que la puesta en marcha del GAR responde a una demanda histórica dentro del cuerpo policial y supone una mejora en la capacidad operativa de la ciudad.

Formación específica y equipo especializado

Los agentes que integran el GAR han pasado por un proceso selectivo riguroso y un periodo de formación específico, en el que han participado otros cuerpos y organismos como la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Fiscalía.

00:00 Volumen Cerrar Ayuntamiento de Sevilla Aquí puedes ver el funcionamiento del GAR

Esta preparación se mantendrá además de forma continua para consolidar un equipo altamente cualificado capaz de intervenir en situaciones complejas.

La unidad contará también con equipamiento específico, distinto al del resto de la plantilla de la Policía Local. Entre los materiales disponibles se incluyen escudos, cascos de protección y vehículos todoterreno completamente equipados para facilitar la intervención en distintos escenarios.

Sede en las Naves de Calatrava

El nuevo Grupo de Apoyo y Reacción tendrá su sede en las Naves de la calle Calatrava, en pleno Casco Histórico de Sevilla. Desde allí se coordinarán los operativos de esta unidad táctica, diseñada para intervenir con rapidez cuando las patrullas convencionales necesiten apoyo.

Según ha explicado el alcalde, la llegada del GAR permitirá a la Policía Local ganar versatilidad y capacidad de respuesta ante situaciones que requieren una actuación más especializada.

Boina carmesí y escudo propio

Uno de los elementos más llamativos de esta nueva unidad será su uniforme diferenciado. Los agentes del GAR llevarán una boina de color carmesí, inspirada en el tono de la bandera de Sevilla, con un escudo de España en el lateral.

Escudo propio de la unidad

Además, en la manga derecha del uniforme lucirán un escudo propio de la unidad, en tonos amarillos sobre fondo negro, donde aparece el nombre del GAR junto a una representación de la estatua del Cid Campeador situada en la glorieta del Prado de San Sebastián.

Con la puesta en marcha del Grupo de Apoyo y Reacción, Sevilla incorpora así una nueva herramienta dentro de su Policía Local para reforzar la seguridad en grandes eventos, aglomeraciones y situaciones que requieran una intervención más especializada.