La Guardia Civil de Sevilla, en una operación conjunta con la Policía Local de Pilas, ha procedido a la detención de cinco personas, tres varones y dos mujeres, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos están acusados de tráfico de drogas en la modalidad de menudeo.

GC Cae en Pilas una red que distribuía 'bazuco', la peligrosa mezcla de heroína y cocaína

La investigación se inició a mediados del mes de septiembre, cuando los agentes detectaron una intensa actividad sospechosa en la localidad. El operativo de vigilancia discreta permitió identificar un inmueble como el punto principal de venta de droga, que también funcionaba como lugar de consumo o 'narcopiso'.

Una organización jerarquizada

Según los investigadores, al punto acudían consumidores tanto de Pilas como de municipios cercanos. La organización contaba con una estructura jerarquizada que permitía mantener el punto de venta activo durante amplias franjas horarias y había establecido altas medidas de seguridad para detectar la posible presencia policial.

Las pesquisas han certificado que la red distribuía una mezcla de heroína y cocaína conocida como 'bazuco', una sustancia gravemente perjudicial para la salud. Esta droga era el principal producto que se vendía a los consumidores.

Tras recabar los indicios necesarios, se autorizó la entrada y registro del inmueble. En el interior, los agentes intervinieron diversas cantidades de sustancias estupefacientes listas para su venta, básculas de precisión, útiles para la elaboración y consumo y, de especial relevancia, una enorme cantidad de información sobre la actividad ilícita.

Actualmente, la información está siendo analizada por la Guardia Civil. La investigación, llevada a cabo por agentes del puesto de Guardia Civil de Pilas con la colaboración de la policía local, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.