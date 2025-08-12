Desarticulada en Écija una red criminal dedicada al contrabando de tabaco y tráfico de drogas

José Ramón Lisarte, portavoz de la Guardia Civil, sobre la operación contra el contrabando y tráfico de drogas en Écija.

La Guardia Civil de Sevilla, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal asentada en Écija y con capacidad de distribución en todo el territorio nacional, dedicada al contrabando de tabaco falsificado y al tráfico de drogas.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Operación de la Guardia Civil con colaboración de la Agencia Tributaria contra el contrabando y tráfico de drogas en Écija

La investigación, desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Frontera (UDAIF) de la Comandancia de Sevilla, se enmarca en la operación “Conca Tastihi” y se inició tras la intervención, en la provincia de Ciudad Real, de una partida de picadura de tabaco procedente de Sevilla. Esta primera incautación puso bajo vigilancia a los principales sospechosos, considerados cabecillas de la red, constatándose una actividad constante de distribución de grandes cantidades de tabaco.

En la segunda fase de la operación, los agentes efectuaron registros en varios inmuebles vinculados a la organización en diferentes provincias españolas. En uno de ellos se intervinieron 1.400 kilos de picadura de tabaco y 8.600 euros en efectivo.

En otro registro, realizado también en Ciudad Real, se decomisaron 1,5 kilos de cogollos de marihuana listos para su venta, 3.500 euros en metálico, un arma corta de fuego, varias armas blancas de grandes dimensiones, inhibidores de frecuencia y dosis de cocaína y MDMA.

Además, se localizó y desmanteló una plantación indoor de marihuana con más de 200 plantas en distintas fases de crecimiento.

La operación se ha saldado con cuatro detenidos y nueve investigados, todos ellos acusados de delitos de contrabando, tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la Guardia Civil se destaca que esta actuación supone la desarticulación total de la organización, cortando así su actividad ilícita en la distribución de tabaco falsificado y drogas a nivel nacional