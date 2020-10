El verdadero motivo por el que han expulsado a Laura Sánchez de MasterChef Celebrity

No ha podido ser. Laura Sánchez, la simpática modelo onubense, ha tenido que abandonar la quinta edición de MasterChef Celebrity. El fallo del jurado compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera así lo determinaba: "el aspirante que debe abandonar las cocinas de MasterChef es..." Y entonces Pepedijo el nombre de Laura. La actriz se convierte así en la séptima concursante eliminada.

La noche dio para mucho: Los concursantes empezaron cocinando con grandes maestros de las recetas más tradicionales. Y a Nicolás Coronado le tocó trabajar con Aurelia, quien no tuvo reparos en dirigir al aspirante. "Le trato como si fuera mi hijo" dijo al finalizar la prueba. Con lo que el hijo de José Coronado se mostró encantado.

ENTRE FOGONES... Y BESOS

Laura se jugó la eliminación después de que su equipo (el rojo) perdiera la prueba de exteriores capitaneado por la soprano Ainhoa Arteta, quien se ha sentido muy culpable de la marcha de la modelo del programa. Antes del veredicto de la prueba de exteriores, que tuvo lugar en Cáceres, la soprano abandonaba su sitio para ir a darle un apasionado beso a Jordi Cruz. Cuando terminó de besarlo, dijo: "Quien prueba a una Arteta nunca lo olvida". A lo que él le respondió: "Besas bien, eh".

Después vendrían las lágrimas de la soprano por ver a Laura abandonar el plató. Y es que desde que Laurita, como la llama cariñosamente Juan José Ballesta, entró por primera vez en las cocinas de MasterChef, ha derrochado alegría y buena energía a raudales. A la bella modelo onubense “siempre le ha gustado comer bien así que empezó aprender lo básico y terminó rodeada de libros de recetas”. Esta fue su carta de presentación en el reality, pero lo cierto es que en cada programa, además de con su disciplina en los fogones, la onubense, nos ha sorprendido con su naturalidad y simpatía.

LA ASPIRANTE QUE NO SIGUE EN LAS COCINAS DE MASTERCHEF ES...

La noche estuvo muy reñida. El equipo azul capitaneado por Josie brilló mucho más que el rojo. Sin embargo, el jurado le tenía preparada una dura prueba: debía cocinar él y salvar a su equipo o subir a la galería y que su equipo se jugara la eliminación.

El aspirante no lo dudó: "Un hombre tiene que vestirse por los pies y ser de fiar",decía mientras tomaba la decisión de cocinar y salvar a sus compañeros. Todos bajaron a defender a Josie y vivimos uno de los momentos más emotivos de la temporada. Y fue así como Laura tuvo que "fosear", como dice Josie. La prueba consistía en elaborar un postre libre sin azúcares. El plato de Laura era precioso a la vista, pero según los jueces no tenía sabor alguno.

EL CARIÑO DE SUS COMPAÑEROS

Su paso por el concurso no ha dejado indiferente a sus compañeros. Veíamos a Ainhoa Arteta llorando o a una emocionada Raquel Meroño dándole las gracias por todo. Al público, nos ha permitido descubrir a una concursante que ha sabido trabajar como la compañera perfecta en las pruebas de exteriores. Incluso cuando una serpiente apareció durante una de las pruebas. En ese momento, Laura no lo dudó ni un instante. Se subió rápidamente a lo primero que encontró, aunque aseguraba no tener miedo a las serpientes.

Lo que sí está claro, es que la modelo ha disfrutado mucho su paso por el programa. La hemos visto ilusionada desde el primer momento. Y con la naturalidad que la caracteriza y que tanto ha enganchado a los espectadores, Laura llegaba a 'MasterChef Celebrity’ con un objetivo claro: "Quiero aprender, disfrutar, sufrir (un poquito) y reírme mucho. ¡Con estos compañeros seguro!", compartía en sus redes sociales nada más hacerse oficial su fichaje. Esperemos que haya cumplido su objetivo. Merecido, desde luego.

