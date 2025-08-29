Un hombre roba la gorra que un tenista iba a regalar a un niño tras su victoria en el US Open

La jornada del US Open vivió un episodio tan curioso como inesperado fuera de la pista. El protagonista no fue únicamente Kamil Majchrzak, quien logró una remontada memorable ante el ruso Karen Khachanov en un duelo de cinco sets, sino también un espectador que decidió llevarse un “recuerdo” de forma poco legal: una gorra robada en plena celebración.

Insólito robo de una gorra en el US Open

El partido, disputado en una de las canchas secundarias del complejo de Flushing Meadows, mantuvo en vilo a los aficionados durante más de tres horas. Khachanov comenzó dominando con solvencia, pero Majchrzak no bajó los brazos y, punto a punto, acabó revirtiendo la situación hasta imponerse en el quinto set. La remontada del polaco desató la euforia entre los seguidores presentes, generando un ambiente de fiesta en las gradas.

En cuanto el jugador polaco se acercó a firmar autógrafos, un niño le pidió la gorra y Majchrzak estuvo a punto de entregársela. Sin embargo, un hombre mayor apareció rápidamente, se la arrebató de las manos y desapareció sin que el jugador ni las personas a su alrededor se dieran cuenta, dejando al pequeño con una impotencia visible y sin poder hacer nada.