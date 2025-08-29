Alcaraz gana sin problemas a Darderi

El español Carlos Alcaraz sólo necesitó una hora y 44 minutos este viernes para solventar su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el ítalo-argentino Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del 'grande' neoyorquino.

Tras lucir un nivel estelar contra Reilly Opelka y el italiano Mattia Bellucci, Alcaraz prolongó su momento dulce y alcanzó las 80 victorias en su carrera en un 'grande'.

El murciano, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, recuperará el número uno en el ránking mundial si iguala o mejor el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.