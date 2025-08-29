El mensaje que recibió Óscar Pereiro sobre la victoria de Ayuso en La Vuelta: "Esto a las nueve y media de la mañana lo sabía"

Un día después de olvidarse de la general con el hundimiento de Andorra, Juan Ayuso se redimió en la cima de Cerler con la victoria del orgullo que le permitió estrenar su palmarés en La Vuelta con un triunfo en solitario que también supuso el estreno del casillero español en la presente edición.

Ayuso perdió una minutada en el Principado, escuchó críticas, y en menos de 24 horas llegó una venganza representada en la meta tapándose los oídos mientras celebraba su primera victoria en la ronda española y la tercera consecutiva de su equipo.

EFE Celebración de Juan Ayuso tras su victoria en la 7ª etapa de La Vuelta

Un arreglo en lo personal, un golpe de orgullo, aunque el de Jávea ya ve imposible el podio de Madrid, es vigésimo quinto a 7:28 del líder. Un triunfo por insistencia. Atacó Ayuso en el primer puerto, se mimetizó con la fuga del día y remató en el último puerto.

En Cerler hizo "oídos sordos" y agitó los brazos como conquistados de la meta oscense. Marcó un tiempo de 4h.49:41 como ganador de la jornada disputada entre Andorra La Vella y Cerler, de 188 kilómetros.

el plan ayuso

Al comienzo de la retransmisión de la etapa en Tiempo de Juego, el exciclista y actual comentarista Óscar Pereiro, desvelaba que todo lo que estaba ocurriendo con Ayuso lo sabía desde primera hora de la mañana: "Pues bueno, voy a ser muy corto en mi resumen. Hoy gana Juan Ayuso Pesquera, hasta mañana"

"Casualidades de la vida, esto a las nueve y media de la mañana lo sabía yo ya. Que iba a pasar esto. Hice una pregunta esta mañana a una persona muy cercana, muy cercana a Juan Ayuso, y me dice, no, no, tranquilos, está muy bien. Está todo en el plan", añadía el ganador del Tour en el año 2006.

EFE Juan Ayuso, en lo alto del podio tras su victoria en la etapa de La Vuelta

En el análisis de la etapa, Pereiro repetía el mensaje que había recibido a primera hora de la mañana: "Hoy me ha dicho, va a arrancar en el Port del Cantó y va a ganar la etapa. Nada, el plan perfecto ha salido correcto".