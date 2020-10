Quién es Laura Sánchez, la simpática modelo onubense aspirante a MasterChef Celebrity

La quinta edición deMasterChef Celebrity nos está permitiendo conocer mucho más a los famosos que cada martes entran en las cocinas para convertirse en el próximo ganador del concurso presentado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera.

Una de ellas es Laura Sánchez. Desde que entró por primera vez en las cocinas de MasterChef, la onubense derrocha alegría y buena energía a raudales. A la bella modelo onubense “siempre le ha gustado comer bien así que empezó aprender lo básico y terminó rodeada de libros de recetas”. Esta es su carta de presentación en el reality, pero lo cierto es que en cada programa, además de con su disciplina en los fogones, la onubense, nos sorprende con su naturalidad y simpatía.

UNA ONUBENSE EN LAS COCINAS DE MASTERCHEF

Laura se enfrenta otros 15 aspirantes en esta quinta edición de MasterChef Celebrity, donde participan Raquel Sánchez Silva, Florentino Fernández, Celia Villalobos, Raquel Meroño, Ainhoa Arteta o Perico Delgado. La modelo aspira a coger el testigo de Tamara Falcó, la última ganadora del concurso.

"Soy de buen comer", ha manifestado Laura antes de entrar en MasterChef

Todos recordamos a Laura por su papel de Pepa Miranda en la exitosa serie Los hombres de Paco. Lo que muchos no saben es que la guapa modelo nació en Alemania. Sin embargo, a los pocos meses de nacer se trasladó a Huelva con su familia. Por lo que la modelo se siente onubense por los cuatro costados.

La guapa modelo, ha sido portada de revistas como Elle, Vogue o Marie Claire y ha posado para diseñadores de alto prestigio como es el caso de Victorio & Lucchino. Sin embargo, es la primera vez que conocemos más de cerca a la actriz, cuya personalidad está enganchando al público.

LAS SERPIENTES, MEJOR DE LEJOS

Siempre con una sonrisa, Laura es la compañera perfecta en las pruebas de exteriores. Incluso cuando una serpiente apareció durante una de las pruebas. En ese momento, Laura no lo dudó ni un instante. Se subió rápidamente a lo primero que encontró, aunque aseguraba no tener miedo a las sepreintes. Su espontánea reacción provocó bromas entre sus compañeros.

A pesar del susto en el cuerpo, "Laurita", como la llama su compañero y también aspirante Juan José Ballesta, ganó la prueba junto al resto de sus compañeros del equipo rojo. Así que en el último programa, la onubense asistió a la prueba de eliminación desde la galería, ya que su equipo fue el ganador tras preparar una barbacoa con productos de Ávila, donde se desarrolló la prueba de exteriores.

TRABAJANDO DURO

Y es que Laura no solo es simpatía, también se toma muy en serio su paso por MasterChef Celebrity. De hecho, la vemos muy concentrada durante las pruebas. En esos momentos, no hay tiempo para el cachondeo. Se pone el delantal, y a trabajar duro.

Muy activa en sus redes sociales, la aspirante hacía balance de la última noche: “Anoche el equipo rojo salió victorioso pero no nos podemos relajar!!! Además yo lo paso mal cuando el otro equipo tiene el maldito delantal negro!!! Un pequeño resumen: gracias @nicolas_coronado por ser un ser de luz!!! Gracias equipo rojo, porque no se puede trabajar mejor!! Una cosita: no me dan miedo las serpientes pero que no entren en mi cocina sin avisar!!”

Lo que sí está claro, es que la modelo se lo está pasando genial en el programa. La hemos visto ilusionada desde el primer momento. Y con la naturalidad que la caracteriza y que tanto ha enganchado a los espectadores, Laura llega a 'MasterChef Celebrity’ con un objetivo claro: "Quiero aprender, disfrutar, sufrir (un poquito) y reírme mucho. ¡Con estos compañeros seguro!", compartía en sus redes sociales nada más hacerse oficial su fichaje."En estos tiempos (y siempre) es un regalo poder estar en las cocinas de ‘MasterChef”.

