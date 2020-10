Ainhoa Arteta enmudece a Jordi Cruz en 'Masterchef Celebrity': "¡A tomar por saco!"

Este martes, 'Masterchef Celebrity' ha vuelto con una entrega cargada de emociones: lágrimas, reproches, amor, valentía y despedidas. Gracias a ello, como ya es costumbre en el formato, los aspirantes han regalado momentos épicos a los espectadores.

El programa comenzó con una prueba para hacer un homenaje a los más mayores, lo que provocó que Juanjo Ballesta estuviese a punto de derrumbarse al pensar en su abuela, además del vivo recuerdo de Perico Delgado por parte de La Terremoto. Sin embargo, el espacio también estuvo protagonizado por besos y muestras de cariño que terminaron con la despedida de Laura Sánchez, séptima expulsada del concurso.

A pesar de ello, el acto de cariño que más llamó la atención durante el espacio fue el protagonizado por Ainhoa Arteta y Jordi Cruz. Al empezar la prueba de exteriores, cuyas elaboraciones giraban en torno al cerdo, Arteta advirtió al chef de lo que haría si ganaba su equipo: "Si ganamos, te doy un morreo".

Sin embargo, aunque empezó el cocinado con mucho entusiasmo, el trabajo de la cantante fue algo desastroso, lo que se vio reflejado en las valoraciones. Cuando Cruz estaba criticando la actitud de la concursante durante la prueba, Arteta le interrumpió y, para sorpresa del jurado y el resto de aspirantes, se acercó a él y le besó. "Has asignado mal los platos, y encima vengo a darte consejos y piensa que voy a atacarte", le reprochaba Cruz.

"Me da igual el veredicto, te voy a dar un morreo, a tomar por saco", le advirtió ella. Tras recibir el beso, el chef se quedó estupefacto y, por primera vez, no pudo pronunciar palabra. "¿Ahora qué pasa, Jordi? Te he pasado lo que le pasa a todos los hombres, que hay un antes y después del morreo de una Arteta", le dijo.

Cruz, todavía algo sorprendido, le respondió lo siguiente: "Quiero reconocer un par de cosas, la primera es que besas muy bien y la segunda es que, igual que te he dicho que tres platos han arrancado mal, te quiero decir que algunos de los aspirantes han sabido reconducirlos".

Criticas por el beso

"Perdona, esto es muy fuerte. Después del beso estás cambiando el veredicto", exclamó Florentino Fernández muy indignado. Ante su acusación, Cruz le recordó que su enfado quizás se debía a que "Flosie" no había conseguido besar a Pepe. Acto seguido, el actor lo intentó pero el juez huyó para evitarlo.

A pesar de haber regalado un divertido momento, el gesto no fue muy bien recibido en redes sociales, dado que muchos espectadores consideraron que no era apropiado hacer este tipo de bromas, que no respetaban la distancia de seguridad, durante la pandemia generada por el coronavirus.