La pizza 'española' con arroz y gambas que triunfa en redes: “Es pizza con cosas”

Que las recetas españolas triunfan más allá de nuestras fronteras es un hecho, pero que la adaptación que algunos hacen con nuestros ingredientes revuelve muchos estómagos también lo es. Esto es lo que ha ocurrido con la imagen que se ha vuelto a hacer viral en las últimas horas en Twitter.

Un usuario compartía una imagen con el siguiente texto: "Y miré y vi un cartel en Polonia; y un torero anunciaba una pizza en él; y la pizza era de paella" Apocalipsis 5:6-14”, escribía en tono irónico. La fotografía corresponde a una valla publicitaria de Polonia de la empresa Pizza Hut.

"Y miré y vi un cartel en Polonia; y un torero anunciaba una pizza en él; y la pizza era de paella" Apocalipsis 5:6-14 pic.twitter.com/fAAacG9Xl7 — Andresu (@asturscottish) April 8, 2021

La imagen ha llamado la atención en muchos aspectos. Por una parte, los ingredientes de la pizza, aparecen arroz, calamares, mejillones, guisantes o pimiento rojo. Por otro lado, la pizza a la 'española' la sostiene un hombre con traje de luces, un torero. La imagen sobrepasa ya los 13.000 me gustas.

“ESO NO ES PIZZA”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al contrario que con el debate de la piña en la pizza, que a día de hoy sigue abierto, esta imagen ha puesto de acuerdo a todos los usarios de Twitter, que no han tardado en dejar claro que eso no es pizza sino “arroz con cosas”. Además, ante la aparición de la paella, los valencianos han tirado de ironía para dejar claro que eso “no es paella”: "Bueno, pues como valenciana no puedo menos que intervenir aquí para realizar esta aclaración: eso no es paella", escribían.

Arroz con cosas jajajjajaj — Yas (@yasmd_) April 8, 2021

Bueno, pues como valenciana no puedo menos que intervenir aquí para realizar esta aclaración: ESO NO ES PAELLA.



����‍♀️����‍♀️ — Saray R. (@SRRFemme) April 8, 2021

Otros en cambio recordaban la famosa paella con chorizo del cocinero británico Jamie Oliver: “No se que es peor si la pizza de paella polaca o la paella con chorizo del Jamie Oliver...”.

No se que es peor si la pizza de paella polaca o la paella con chorizo del Jaime Oliver.. — 404notfoundrevolution (@404notfounrevo1) April 9, 2021

También te puede interesar:

No tires las cajas de pizza: este es el increíble truco con el que podrás tener una vida más ordenada

Detienen a dos jóvenes de Jaén por pagar una pizza con un billete falso de 50 euros

Revolución en Mercadona: cambio radical en una línea de sus productos más famosos

Mercadona mejora un producto estrella que hará que lo comas con menos remordimiento